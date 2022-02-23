Rimborso relativo alla puntualità 2022, RER B Nord - Transilien SNCF Voyageurs
Aulnay-sous-Bois / Mitry-Claye, RER B
Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.
⚠ Questa campagna di rimborso è ormai terminata: non è più possibile presentare nuove domande.
Per qualsiasi domanda relativa a questa campagna di rimborso che ora è chiusa, vai alle FAQ dedicate.
Il tuo indirizzo
L'elenco seguente indica i comuni che sono collegati all'asse Aulnay-sous-Bois / Mitry-Claye. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nel 2022:
- cantone di Aulnay-sous-Bois
- Claye-Souilly
- Compans
- Corteggiamento
- Gressy
- Le Mesnil-Amelot
- Il Pino
- Livry-Gargan
- Pasticcio
- Mitry-Mory
- Nantouillet
- Saint-Mesmes
- Sevran
- Thieux
- Tremblay-en-France
- Vaujours
- cantone di Villeneuve-sous-Dammartin
- Villeparisis
- Villepinte
Il tuo pacchetto Navigo
Per essere rimborsato, devi aver detenuto nel 2022 pacchetti idonei al rimborso, vale a dire:
- Navigo annuale, compresi i prezzi senior
- Navigo Months, incluso Discovery Pass e Smartphone
- Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
- immagina R Student e immagina R School
Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.
Mesi con puntualità inferiore all'80% nel 2022
- feb
- apr
- giu
- lug
- ago
- set
- ott
- nov
- dic
Il tasso di puntualità è stato inferiore all'80% per 9 mesi sull'asse RER B Aulnay-sous-Bois/Mitry-Claye nel 2022. Devi aver detenuto almeno 3 pagamenti mensili forfettari tra i mesi interessati (febbraio, aprile, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2022) per avere diritto a un rimborso.
Importi rimborsati
Tenendo conto dei 9 mesi di puntualità inferiore all'80% di questo asse nel 2022 l'importo del rimborso totale corrisponde a:
- un pacchetto Navigo di mezzo mese se hai detenuto tra 3 e 5 pagamenti mensili del pacchetto tra i mesi sopra indicati
- un mese di pacchetto Navigo se hai detenuto tra 6 e 9 pagamenti mensili del pacchetto tra i mesi sopra indicati
L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato tra i mesi in cui la puntualità è stata inferiore all'80%. A biglietto indicativa, la seguente tabella fornisce gli importi che possono essere rimborsati.
|Tipo di pacchetto detenuto
|Tra 3 e 5 mesi *
|Tra 6 e 9 mesi *
|Navigo annuale e mensile - Zona 1-5
|37,60 €
|75,20 €
|Navigo annuale e mensile - Zona 2-3
|34,10 €
|68,20 €
|Navigo annuale e mensile - Zona 3-4
|33,40 €
|66,80 €
|Navigo annuale e mensile - Zona 4-5
|32,60 €
|65,20 €
|Sconto 50% - Zona 1-5
|18,80 €
|37,60 €
|Sconto 50% - Zona 2-3
|17,15 €
|34,30 €
|Sconto 50% - Zona 3-4
|16,70 €
|33,40 €
|Sconto 50% - Zona 4-5
|16,30 €
|32,60 €
|Solidarietà 75% - Zone 1-5
|9,40 €
|18,80 €
|Solidarietà 75% - Zone 2-3
|8,58 €
|17,15 €
|Solidarietà 75% - Zone 3-4
|8,35 €
|16,70 €
|Solidarietà 75% - Zone 4-5
|8,15 €
|16,30 €
|Anziani
|18,80 €
|37,60 €
|imagine R - Studente
|19,00 €
|38,00 €
|imagine R - Scuola
|19,00 €
|38,00 €
*detenuti in mesi la cui puntualità è stata inferiore all'80% sull'asse interessato
Scadenza per la presentazione delle domande: 20 aprile 2023 alle 23:59