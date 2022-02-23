Rimborso relativo alla puntualità 2022, RER B Nord - Transilien SNCF Voyageurs

RERlinea B

Aulnay-sous-Bois / Mitry-Claye, RER B

Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.

⚠ Questa campagna di rimborso è ormai terminata: non è più possibile presentare nuove domande.

Per qualsiasi domanda relativa a questa campagna di rimborso che ora è chiusa, vai alle FAQ dedicate.

Il tuo indirizzo

L'elenco seguente indica i comuni che sono collegati all'asse Aulnay-sous-Bois / Mitry-Claye. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nel 2022:

  • cantone di Aulnay-sous-Bois
  • Claye-Souilly
  • Compans
  • Corteggiamento
  • Gressy
  • Le Mesnil-Amelot
  • Il Pino
  • Livry-Gargan
  • Pasticcio
  • Mitry-Mory
  • Nantouillet
  • Saint-Mesmes
  • Sevran
  • Thieux
  • Tremblay-en-France
  • Vaujours
  • cantone di Villeneuve-sous-Dammartin
  • Villeparisis
  • Villepinte

Il tuo pacchetto Navigo

Per essere rimborsato, devi aver detenuto nel 2022 pacchetti idonei al rimborso, vale a dire:

  • Navigo annuale, compresi i prezzi senior
  • Navigo Months, incluso Discovery Pass e Smartphone
  • Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
  • immagina R Student e immagina R School

Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.

Mesi con puntualità inferiore all'80% nel 2022

  • feb
  • apr
  • giu
  • lug
  • ago
  • set
  • ott
  • nov
  • dic

Il tasso di puntualità è stato inferiore all'80% per 9 mesi sull'asse RER B Aulnay-sous-Bois/Mitry-Claye nel 2022. Devi aver detenuto almeno 3 pagamenti mensili forfettari tra i mesi interessati (febbraio, aprile, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2022) per avere diritto a un rimborso.

Importi rimborsati

Tenendo conto dei 9 mesi di puntualità inferiore all'80% di questo asse nel 2022 l'importo del rimborso totale corrisponde a:

  • un pacchetto Navigo di mezzo mese se hai detenuto tra 3 e 5 pagamenti mensili del pacchetto tra i mesi sopra indicati
  • un mese di pacchetto Navigo se hai detenuto tra 6 e 9 pagamenti mensili del pacchetto tra i mesi sopra indicati

L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato tra i mesi in cui la puntualità è stata inferiore all'80%. A biglietto indicativa, la seguente tabella fornisce gli importi che possono essere rimborsati.

Tipo di pacchetto detenutoTra 3 e 5 mesi *Tra 6 e 9 mesi *
Navigo annuale e mensile - Zona 1-537,60 €75,20 €
Navigo annuale e mensile - Zona 2-334,10 €68,20 €
Navigo annuale e mensile - Zona 3-433,40 €66,80 €
Navigo annuale e mensile - Zona 4-532,60 €65,20 €
Sconto 50% - Zona 1-518,80 €37,60 €
Sconto 50% - Zona 2-317,15 €34,30 €
Sconto 50% - Zona 3-416,70 €33,40 €
Sconto 50% - Zona 4-516,30 €32,60 €
Solidarietà 75% - Zone 1-59,40 €18,80 €
Solidarietà 75% - Zone 2-38,58 €17,15 €
Solidarietà 75% - Zone 3-48,35 €16,70 €
Solidarietà 75% - Zone 4-58,15 €16,30 €
Anziani18,80 €37,60 €
imagine R - Studente19,00 €38,00 €
imagine R - Scuola19,00 €38,00 €

*detenuti in mesi la cui puntualità è stata inferiore all'80% sull'asse interessato

Scadenza per la presentazione delle domande: 20 aprile 2023 alle 23:59

