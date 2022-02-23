Rimborso legato alla puntualità nel 2022, RER B Sud - RATP
Robinson / Bourg-la-Reine, RER B
Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.
⚠ Questa campagna di rimborso è ormai terminata: non è più possibile presentare nuove domande.
Per qualsiasi domanda relativa a questa campagna di rimborso che ora è chiusa, vai alle FAQ dedicate.
Il tuo indirizzo
L'elenco seguente indica i comuni che sono collegati all'asse Robinson / Bourg-la-Reine. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno di essi nel 2022:
- cantone di Bourg-la-Reine
- Châtenay-Malabry
- Fontenay-aux-Roses
- Le Plessis-Robinson
- L'Haÿ-les-Roses
- Sigilli
Il tuo pacchetto Navigo
Per essere rimborsato, devi aver detenuto nel 2022 pacchetti idonei al rimborso, vale a dire:
- Navigo annuale, compresi i prezzi senior
- Navigo Months, incluso Discovery Pass e Smartphone
- Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
- immagina R Student e immagina R School
Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.
Mesi con puntualità inferiore all'80% nel 2022
- lug
- ott
- dic
Il tasso di puntualità è stato inferiore all'80% per 3 mesi sull'asse RER B Robinson / Bourg-la-Reine. Devi aver detenuto almeno 3 pagamenti mensili del pacchetto tra i mesi interessati (luglio, ottobre, dicembre 2022) per avere diritto a un rimborso.
Importi rimborsati
Dati i 3 mesi di puntualità inferiori all'80% di questo asse nel 2022, l'importo del rimborso totale corrisponde a mezzo mese di pacchetto Navigo se hai detenuto 3 pagamenti mensili del pacchetto tra i mesi sopra indicati.
L'importo varia a seconda del tipo di pacchetto acquistato a dicembre 2022. A biglietto indicativa, la seguente tabella fornisce gli importi che possono essere rimborsati.
|Tipo di pacchetto detenuto
|tra 3 e 5 mesi*
|Navigo annuale e mensile - Zona 1-5
|42,05 €
|Navigo annuale e mensile - Zona 2-3
|38,35 €
|Navigo annuale e mensile - Zona 3-4
|37,35 €
|Navigo annuale e mensile - Zona 4-5
|36,45 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zona 1-2
|21,03 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zona 2-3
|19,18 €
|Navigo Month - Sconto 50% - Zona 3-4
|18,68 €
|Navigo Month - 50% di sconto - Zona 4-5
|18,23 €
|Navigo Mese - Solidarietà 75% - Zone 1-5
|10,50 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-3
|9,60 €
|Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-4
|9,35 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-5
|9,10 €
|Navigo Annual Senior Pricing
|21,03 €
|imagine R - Studente
|20,28 €
|immagina R -School
|20,28 €
*detenuti in mesi la cui puntualità è stata inferiore all'80% sull'asse interessato
Scadenza per la presentazione delle domande: 20 aprile 2023 alle 23:59