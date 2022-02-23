Rimborso legato alla puntualità nel 2022, RER B Sud - RATP

RERlinea B

Robinson / Bourg-la-Reine, RER B

Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.

⚠ Questa campagna di rimborso è ormai terminata: non è più possibile presentare nuove domande.

Per qualsiasi domanda relativa a questa campagna di rimborso che ora è chiusa, vai alle FAQ dedicate.

Il tuo indirizzo

L'elenco seguente indica i comuni che sono collegati all'asse Robinson / Bourg-la-Reine. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno di essi nel 2022:

  • cantone di Bourg-la-Reine
  • Châtenay-Malabry
  • Fontenay-aux-Roses
  • Le Plessis-Robinson
  • L'Haÿ-les-Roses
  • Sigilli

Il tuo pacchetto Navigo

Per essere rimborsato, devi aver detenuto nel 2022 pacchetti idonei al rimborso, vale a dire:

  • Navigo annuale, compresi i prezzi senior
  • Navigo Months, incluso Discovery Pass e Smartphone
  • Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
  • immagina R Student e immagina R School

Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.

Mesi con puntualità inferiore all'80% nel 2022

  • lug
  • ott
  • dic

Il tasso di puntualità è stato inferiore all'80% per 3 mesi sull'asse RER B Robinson / Bourg-la-Reine. Devi aver detenuto almeno 3 pagamenti mensili del pacchetto tra i mesi interessati (luglio, ottobre, dicembre 2022) per avere diritto a un rimborso.

Importi rimborsati

Dati i 3 mesi di puntualità inferiori all'80% di questo asse nel 2022, l'importo del rimborso totale corrisponde a mezzo mese di pacchetto Navigo se hai detenuto 3 pagamenti mensili del pacchetto tra i mesi sopra indicati.

L'importo varia a seconda del tipo di pacchetto acquistato a dicembre 2022. A biglietto indicativa, la seguente tabella fornisce gli importi che possono essere rimborsati.

Tipo di pacchetto detenutotra 3 e 5 mesi*
Navigo annuale e mensile - Zona 1-542,05 €
Navigo annuale e mensile - Zona 2-338,35 €
Navigo annuale e mensile - Zona 3-437,35 €
Navigo annuale e mensile - Zona 4-536,45 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zona 1-221,03 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zona 2-319,18 €
Navigo Month - Sconto 50% - Zona 3-418,68 €
Navigo Month - 50% di sconto - Zona 4-518,23 €
Navigo Mese - Solidarietà 75% - Zone 1-510,50 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-39,60 €
Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-49,35 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-59,10 €
Navigo Annual Senior Pricing21,03 €
imagine R - Studente20,28 €
immagina R -School20,28 €

*detenuti in mesi la cui puntualità è stata inferiore all'80% sull'asse interessato

Scadenza per la presentazione delle domande: 20 aprile 2023 alle 23:59

Vedi le FAQ dedicate