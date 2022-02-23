Rimborso legato alla puntualità nel 2022, RER B Sud - RATP
Saint-Rémy-lès-Chevreuse / Parc de Sceaux, RER B
Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.
⚠ Questa campagna di rimborso è ormai terminata: non è più possibile presentare nuove domande.
Per qualsiasi domanda relativa a questa campagna di rimborso che ora è chiusa, vai alle FAQ dedicate.
Il tuo indirizzo
Il seguente elenco indica i comuni che sono collegati all'asse Saint-Rémy-lès-Chevreuse / Parc de Sceaux. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno di essi nel 2022:
- Antonio
- Ballainvilliers
- Bièvres
- cantone di Boullay
- cantone di Bourg-la-Reine
- Briis-sous-Forges
- Bures-sur-Yvette
- Cernay-la-Ville
- Champlan
- Châteaufort
- Châtenay-Malabry
- Chevreuse
- Chilly-Mazarin
- Choisel
- cantone di Dampierre-en-Yvelines
- Fresnes
- cantone di Gif-sur-Yvette
- Gometz-la-Ville
- Gometz-le-Châtel
- Igny
- Gianluca
- La Ville-du-Bois
- I Molières
- L'Ulis
- L'Haÿ-les-Roses
- Limours
- Longjumeau
- Magny-les-Hameaux
- Massy
- Milon-la-Chapelle
- Morangis
- Nozay
- Orsay
- Palaiseau
- Pecqueuse
- Saclay
- Saint-Aubin
- Saint-Forget
- cantone di Saint-Jean-de-Beauregard
- Saint-Lambert
- cantone di Saint-Rémy
- cantone di Saulx-les-Chartreux
- Sigilli
- Senlisse
- Toussus-le-Noble
- Vauhallan
- Verrières-le-Buisson
- cantone di Villebon-sur-Yvette
- Villejust
- cantone di Villiers-le-Bâcle
- Wissous
Il tuo pacchetto Navigo
Per essere rimborsato, devi aver detenuto nel 2022 pacchetti idonei al rimborso, vale a dire:
- Navigo annuale, compresi i prezzi senior
- Navigo Months, incluso Discovery Pass e Smartphone
- Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
- immagina R Student e immagina R School
Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.
Mesi con puntualità inferiore all'80% nel 2022
- giu
- lug
- set
- ott
- nov
- dic
Il tasso di puntualità è stato inferiore all'80% per 6 mesi sull'asse della RER B Saint-Rémy-lès-Chevreuse / Parc de Sceaux. Devi aver detenuto almeno 3 pagamenti mensili tra i mesi interessati (giugno, luglio, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2022) per avere diritto a un rimborso.
Importi rimborsati
Tenendo conto dei 6 mesi di puntualità inferiore all'80% di questo asse nel 2022, l'importo del rimborso totale corrisponde a:
- un pacchetto Navigo di mezzo mese se hai detenuto tra 3 e 5 pagamenti mensili del pacchetto tra i mesi sopra indicati
- un mese di pacchetto Navigo se hai detenuto 6 pagamenti mensili del pacchetto tra i mesi sopra indicati
L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato tra i mesi in cui la puntualità è stata inferiore all'80%. A biglietto indicativa, la seguente tabella fornisce gli importi che possono essere rimborsati.
|Tipo di pacchetto detenuto
|Tra 3 e 5 mesi*
|6 mesi*
|Navigo annuale e mensile - Zona 1-5
|37,60 €
|75,20 €
|Navigo annuale e mensile - Zona 2-3
|34,10 €
|68,20 €
|Navigo annuale e mensile - Zona 3-4
|33,40 €
|66,80 €
|Navigo annuale e mensile - Zona 4-5
|32,60 €
|65,20 €
|Navigo Month - Sconto 50% - Zona 1-5
|18,80 €
|37,60 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zona 2-3
|17,15 €
|34,30 €
|Navigo Month - Sconto 50% - Zona 3-4
|16,70 €
|33,40 €
|Navigo Month - 50% di sconto - Zona 4-5
|16,30 €
|32,60 €
|Navigo Mese - Solidarietà 75% - Zone 1-5
|9,40 €
|18,80 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-3
|8,58 €
|17,15 €
|Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-4
|8,35 €
|16,70 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-5
|8,15 €
|16,30 €
|Navigo Annual Senior Pricing
|18,80 €
|37,60 €
|imagine R - Studente
|19,00 €
|38,00 €
|imagine R - Scuola
|19,00 €
|38,00 €
*detenuti in mesi la cui puntualità è stata inferiore all'80% sull'asse interessato.
Scadenza per la presentazione delle domande: 20 aprile 2023 alle 23:59