Rimborso relativo alla puntualità nel 2022, RER D - Transilien SNCF Voyageurs

RERlinea D

Goussainville / Creil, RER D

Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.

Il tuo indirizzo

L'elenco seguente indica i comuni che sono collegati all'asse Goussainville / Creil. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nel 2022:

  • Bellefontaine
  • Bouqueval
  • Chantilly
  • Châtenay-en-France
  • cantone di Chennevières-lès-Louvres
  • Coye-la-Foresta
  • Creil
  • Écouen
  • Epiais-lès-Louvres
  • Fontenay-en-Parisis
  • Pozzi
  • Gonesse
  • Goussainville
  • Gouvieux
  • Jagny-sous-Bois
  • La Chapelle-en-Serval
  • Lamorlaye
  • Lassy
  • Le Mesnil-Aubry
  • Le Plessis-Gassot
  • Le Plessis-Luzarches
  • Louvre
  • cantone di Mareil-en-France
  • Marly-la-Ville
  • Mauregard
  • Montataire
  • Moussy-le-Neuf
  • Nogent-sur-Oise
  • Orry-la-Ville
  • Pontarmé
  • Puiseux-en-France
  • cantone di Roissy
  • Saint-Maximin
  • Saint-Witz
  • Survilliers
  • cantone di Thiers-sur-Thève
  • Thillay
  • Thiverny
  • Vaudherland
  • Vémars
  • Verneuil-en-Halatte
  • Villeron
  • cantone di Villers-Saint-Paul
  • cantone di Villiers-le-Bel
  • cantone di Vineuil-Saint-Firmin

Il tuo pacchetto Navigo

Per essere rimborsato, devi aver detenuto nel 2022 pacchetti idonei al rimborso, vale a dire:

  • Navigo annuale, compresi i prezzi senior
  • Navigo Months, incluso Discovery Pass e Smartphone
  • Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
  • immagina R Student e immagina R School

Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.

Mesi con puntualità inferiore all'80% nel 2022

  • lug
  • set
  • nov

Il tasso di puntualità è stato inferiore all'80% per 3 mesi sull'asse della RER D Goussainville / Creil nel 2022. Devi aver detenuto almeno 3 pagamenti mensili per i 3 mesi interessati (luglio, settembre, novembre 2022) per avere diritto a un rimborso.

Importi rimborsati

Dati i 3 mesi di puntualità inferiori all'80% di questo asse nel 2022, l'importo del rimborso totale corrisponde a mezzo mese di pacchetto Navigo se hai detenuto 3 pagamenti mensili del pacchetto tra i mesi sopra indicati.

L'importo varia a seconda del tipo di pacchetto acquistato a novembre 2022. A biglietto indicativa, la seguente tabella fornisce gli importi che possono essere rimborsati.

Tipo di pacchetto detenutotra 3 e 5 mesi*
Navigo annuale e mensile - Zona 1-542,05 €
Navigo annuale e mensile - Zona 2-338,35 €
Navigo annuale e mensile - Zona 3-437,35 €
Navigo annuale e mensile - Zona 4-536,45 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zona 1-221,03 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zona 2-319,18 €
Navigo Month - Sconto 50% - Zona 3-418,68 €
Navigo Month - 50% di sconto - Zona 4-518,23 €
Navigo Mese - Solidarietà 75% - Zone 1-510,50 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-39,60 €
Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-49,35 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-59,10 €
Navigo Annual Senior Pricing21,03 €
imagine R - Studente20,28 €
immagina R -School20,28 €

*detenuti in mesi la cui puntualità è stata inferiore all'80% sull'asse interessato

Scadenza per la presentazione delle domande: 20 aprile 2023 alle 23:59

