Montgeron - Crosne / Combs-La-Ville-Quincy, RER D
Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.
Per qualsiasi domanda relativa a questa campagna di rimborso, che ora è chiusa, visita le FAQ dedicate.
Per trovare le richieste che hai presentato e visualizzarne lo stato, visita la pagina di monitoraggio della richiesta.
L'asse RER D Montgeron - Crosne / Combs-La-Ville-Quincy ha registrato una puntualità inferiore all'85% nel 2023, aprendo eccezionalmente il diritto al rimborso.
Per beneficiare di questo rimborso, sono necessarie due condizioni:
- La tua casa, il tuo luogo di lavoro o il tuo studio devono essere situati in uno dei comuni collegati a questo asse.
- Devi aver posseduto piani idonei, mensili o annuali, nei mesi in cui la puntualità è stata insoddisfacente nel 2023.
Per richiedere un rimborso, è necessario accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect.
Il tuo indirizzo
L'elenco seguente mostra i comuni che sono collegati all'asse Montgeron - Crosne / Combs-La-Ville-Quincy. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nel 2023:
- cantone di Boussy-Saint-Antoine
- Brie-Comte-Robert
- Brunoy
- Combs-la-Ville
- Crosne
- cantone di Épinay-sous-Sénart
- Mandres-les-Roses
- Montgeron
- Périgny
- cantone di Quincy-sous-Sénart
- Santeny
- Servon
- Tigre
- Varennes-Jarcy
- cantone di Vigneux-sur-Seine
- Villecresnes
- Yerres
Se hai già un account Île-de-France Mobilités Connect, controlla che il tuo indirizzo sia aggiornato nel tuo spazio personale. Se ti sei trasferito, lavorato o studiato in uno di questi comuni, prepara la prova necessaria per presentare la domanda.
Consulta l'elenco dei documenti giustificativi accettati nelle FAQ di Île-de-France Mobilités.
Il tuo pacchetto Navigo
Per essere rimborsato, devi aver detenuto nel 2023 pacchetti ammissibili al rimborso, vale a dire:
- Navigo annuale, compresi i prezzi senior
- Navigo Mois, incluso Discovery Pass e Smartphone
- Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
- immagina R Student e immagina R School
Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.
Mesi con puntualità insoddisfacente nel 2023
- feb
- giu
- ott
- nov
- dic
Il tasso di puntualità è stato insoddisfacente per 5 mesi sull'asse RER D Montgeron - Crosne / Combs-La-Ville-Quincy nel 2023. Devi aver detenuto almeno 3 pagamenti mensili tra i mesi interessati per avere diritto a un rimborso.
Importi rimborsati
Dati i 5 mesi di puntualità insoddisfacente su questo asse nel 2023, l'importo del rimborso totale corrisponde a mezzo mese di pacchetto Navigo se hai detenuto almeno 3 pagamenti mensili del pacchetto tra i mesi sopra indicati.
A biglietto indicativa, la seguente tabella fornisce gli importi che possono essere rimborsati.
|Tipo di pacchetto detenuto
|tra 3 e 5 mesi*
|Navigo annuale e mensile - Zona 1-5
|42,05 €
|Navigo annuale e mensile - Zona 2-3
|38,35 €
|Navigo annuale e mensile - Zona 3-4
|37,35 €
|Navigo annuale e mensile - Zona 4-5
|36,45 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zona 1-2
|21,03 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zona 2-3
|19,18 €
|Navigo Month - Sconto 50% - Zona 3-4
|18,68 €
|Navigo Month - 50% di sconto - Zona 4-5
|18,23 €
|Navigo Mese - Solidarietà 75% - Zone 1-5
|10,50 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-3
|9,60 €
|Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-4
|9,35 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-5
|9,10 €
|Navigo Annual Senior Pricing
|21,03 €
|imagine R - Studente
|20,28 €
|immagina R -School
|20,28 €
* detenuti tra i mesi la cui puntualità è stata insoddisfacente
Non sei sicuro della tua situazione? Avvia una richiesta di rimborso, la tua idoneità verrà valutata passo dopo passo. L'importo che ti verrà pagato verrà calcolato automaticamente dal sistema e visualizzato in tempo reale durante il processo di richiesta di rimborso.
Scadenza per la presentazione delle domande: 24 aprile 2024 alle 23:59