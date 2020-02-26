Dispositivo di visualizzazione della stazione

Questa proposta è stata oggetto di due richieste al Consiglio del Syndicat des Transports d'Île-de-France il 13 febbraio e il 10 luglio 2013, approvate all'unanimità, chiedendo l'attuazione di questa misura. In questo contesto, la RATP e SNCF Transilien, operatori e proprietari delle stazioni, hanno intrapreso un lavoro di partenariato, sotto l'egida di Île-de-France Mobilités (ex STIF) e del Comitato dei partner del trasporto pubblico, al fine di adottare le disposizioni necessarie per la creazione di spazi espositivi nelle stazioni per le associazioni di utenti.

Una carta definisce biglietto le condizioni alle quali RATP e SNCF Transilien, operatori e proprietari delle stazioni, allestiscono spazi espositivi per le associazioni di utenti e le regole che ciascun partner si impegna a rispettare per consentire il corretto funzionamento del sistema.

Île-de-France Mobilités in qualità di autorità organizzatrice del trasporto pubblico nell'Ile de France e il Comitato dei partner del trasporto pubblico attraverso il suo presidente e il collegio che rappresenta gli utenti garantiscono il rispetto della carta da parte dei partner.

La RATP e la SNCF Transilien definiscono quindi, per gli spazi espositivi di loro proprietà, le condizioni e le modalità pratiche del dispositivo e in particolare: il formato del display, l'installazione nelle stazioni dei cartelloni pubblicitari e le modalità di consegna dei manifesti da parte delle associazioni di utenti e la loro esposizione nelle stazioni.

Nei primi 9 mesi del 2014 si è svolta una sperimentazione per calibrare il dispositivo nelle stazioni selezionate dagli operatori in consultazione con le associazioni. Al termine di questo periodo di prova, il 30 gennaio 2015 Île-de-France Mobilités ha organizzato un feedback alla presenza di associazioni (FNAUT-Ile-de-France, CADEB, COURB, CARRRO, SaDur) e operatori, al fine di condividere il bilancio e considerare le condizioni per una continuazione del sistema e la sua possibile estensione.

Sulla base del feedback complessivamente positivo delle associazioni, nonostante alcune difficoltà incontrate, Île-de-France Mobilités ha votato a favore di una graduale generalizzazione del sistema di visualizzazione, a un ritmo sostenibile per gli operatori.

Oggi, questo dispositivo di visualizzazione, esteso alla rete Transilien, riguarda quasi trenta stazioni sulle reti RATP e SNCF.