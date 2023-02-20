Informazioni Internet dati personali

La raccolta delle tue risposte.

Dopo essere stato estratto a sorte dai file amministrativi, sei stato contattato per partecipare al Global Transport Survey. Hai risposto a un questionario faccia a faccia o per telefono sulla tua famiglia, i suoi veicoli e gli spostamenti effettuati in un determinato giorno.

I tuoi diritti di accesso e rettifica dei dati.

Puoi esercitare il tuo diritto di accesso e rettifica dei dati che ti riguardano, nonché i tuoi diritti post mortem inviandoci un'e-mail al seguente indirizzo [email protected].

Pseudo-anonimizzazione delle tue risposte.

Una volta completata la raccolta, le tue risposte sono pseudo-anonime grazie alla cancellazione delle informazioni di contatto (cognome, nome, numero di telefono, indirizzo postale e indirizzo e-mail) e alla sfocatura dei diversi luoghi che sono stati dichiarati nelle tue risposte al questionario (aggregazione entro un raggio di 110 metri). Questa pseudo-anonimizzazione avviene entro un periodo massimo di 4 mesi dalla raccolta delle tue risposte. In ogni caso, viene effettuato prima che vengano intraprese le prime elaborazioni statistiche.

Analisi statistica delle risposte per 10 anni.

Le registrazioni pseudo-anonime dell'indagine sono utilizzate da Île de France Mobilités ai fini della conoscenza dei flussi di viaggio e pubblicate solo sotto forma di risultati aggregati.

Le registrazioni pseudo-anonime, tra cui in particolare tutti i luoghi dichiarati durante l'indagine (sfocate entro 110 metri), sono messe a disposizione dei partner istituzionali, dei gestori dell'infrastruttura, nonché degli organismi pubblici di ricerca, che le utilizzano nel rispetto del segreto statistico ai fini della conoscenza dei flussi di viaggio.

Visto il parere favorevole del Consiglio nazionale dell'informazione statistica e in applicazione della legge n. 51-711 del 7 giugno 1951 modificata sull'obbligo, il coordinamento e il segreto in materia statistica.

L'indagine globale sui trasporti (EGT) riconosciuta di interesse generale, ha ricevuto il numero di visto: 2023X706TR e la natura non obbligatoria, valida per l'anno 2023 (vedi scheda descrittiva). Fermato in corso di pubblicazione.

Ai sensi della legge n. 51-711 del 7 giugno 1951 e successive modifiche, le risposte al presente questionario sono protette dal segreto statistico e destinate a Île-de-France Mobilités.

Il regolamento generale 2016/679 del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati (GDPR) e la legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978 relativa all'informatica, ai file e alle libertà si applicano a questa indagine.

L'istituto di ricerca TEST SA, CEREMA e l'Università Gustave Eiffel, autorizzati dal Comitato per il segreto statistico pubblico, sono gli unici destinatari dei dati identificativi (nome e dati di contatto) in conformità con le disposizioni dell'articolo L. 212-4 del Codice del patrimonio. Saranno conservati dal reparto produttori per 5 anni.

Le persone intervistate possono esercitare il diritto di accesso, rettifica o limitazione del trattamento dei dati che li riguardano durante il periodo di conservazione dei dati identificativi. Tali diritti possono essere esercitati contattando il responsabile della protezione dei dati dell'istituto TEST SA, che è possibile contattare all'indirizzo [email protected]. Per qualsiasi domanda relativa al trattamento dei tuoi dati, puoi contattare il responsabile della protezione dei dati di Île-de-France Mobilités all'indirizzo dpo@iledefrance-mobilités.fr.

Se lo ritieni necessario, puoi inviare un reclamo alla CNIL.