Al via l'indagine sulla mobilità Covid

Un'importante indagine sulla mobilità nell'Île-de-France a seguito della crisi sanitaria

In che modo la crisi sanitaria legata al coronavirus COVID-19 sta modificando la mobilità dei residenti dell'Ile-de-France? Il telelavoro o il tele-studio, l'uso più frequente delle consegne ma anche altre "tele-attività" come la cultura, lo sport, gli appuntamenti con la famiglia o gli amici su Internet, avranno un impatto duraturo sulla mobilità? I residenti dell'Ile-de-France continueranno a viaggiare tutte le volte di prima o rimarranno più a casa?

Per saperne di più sui cambiamenti nelle abitudini di mobilità dei residenti dell'Ile-de-France, Île-de-France Mobilités ha voluto lanciare un'importante indagine sulla mobilità post-confinamento.



I dati raccolti permetteranno di identificare le tendenze per immaginare i viaggi di domani e soddisfare le nuove aspettative dei residenti dell'Ile-de-France. Questo sondaggio viene effettuato telefonicamente dalla società TEST SA / Terre d'appel Field.

Quali sono gli obiettivi di questo sondaggio?

Molte osservazioni sono state fatte su viaggi e mobilità dall'inizio del confinamento a marzo 2019: conteggi (su strada, piste ciclabili, trasporti pubblici), sondaggi telefonici, analisi delle tracce degli smartphone, ecc. Queste osservazioni dicono molto su come le reti sono state sollecitate a muoversi, ma non ci permettono di sapere come si evolvono i comportamenti: chi si muove meno, di più, in modo diverso? In che modo i vincoli esterni (norme sanitarie, organizzazione del lavoro, scuola, attività ricreative, ecc.) incidono sulle diverse categorie della popolazione e in che modo queste categorie modificano le loro pratiche di viaggio?

Questo sondaggio fornirà gli approfondimenti necessari per comprendere meglio la vita quotidiana dei residenti dell'Ile-de-France.

Metodologia e risultati

Il sondaggio sarà lanciato a settembre 2020 per telefono e via Internet tra migliaia di residenti dell'Ile-de-France selezionati a caso. Durante ogni periodo scolastico, tra 3.000 e 5.000 residenti dell'Ile-de-France risponderanno a un questionario incentrato principalmente sui viaggi effettuati il giorno prima dell'indagine.

L'analisi delle risposte fornite permetterà di comprendere i cambiamenti nel comportamento di mobilità in relazione al periodo pre-confinamento e poi nel tempo.

I risultati della raccolta di settembre-ottobre saranno disponibili da novembre e condivisi da Île-de-France Mobilités tramite Omnil(Observatoire de la Mobilité en Île-de-France).

Al fine di tenere conto della diversità delle caratteristiche della popolazione e quindi garantire la qualità statistica dei risultati, se sei stato sorteggiato, è molto importante rispondere al sondaggio.

Poiché la legge lo rende l'obbligo più rigoroso, le tue risposte rimarranno confidenziali e saranno utilizzate solo per stabilire statistiche anonime, non verrà intrapresa alcuna azione commerciale.