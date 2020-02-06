Studi di servizio territoriale

Come primo passo, Île-de-France Mobilités stabilisce una diagnosi delle esigenze di viaggio nel territorio interessato. Quindi, anticipa la loro evoluzione futura in base a progetti urbani (costruzione di un nuovo quartiere, costruzione di una grande struttura – centro commerciale, attrezzature sportive ...) o progetti già in corso sulle reti di trasporto (ad esempio, il Grand Paris Express).

Identifica quindi nuovi collegamenti strutturanti di trasporto pubblico che consentono di rispondere a queste diverse sfide. Sono quindi oggetto di studi iniziali.

La stima delle presenze previste consente di valutare l'opportunità del progetto di trasporto. Parallelamente, viene condotto uno studio di fattibilità di base (ad esempio, possibilità di sviluppare un sito pulito sulla strada). Garantisce che il progetto sarà fattibile e stima un ordine di grandezza dei costi di investimento.

Questi studi sono effettuati in consultazione con le autorità locali interessate.

Essi costituiscono un aiuto decisionale per gli attori pubblici che decidono in merito al finanziamento e alla realizzazione di queste infrastrutture, in particolare lo Stato, la regione Île-de-France e i dipartimenti dell'Ile-de-France. I progetti individuati in questi studi che ricevono l'accordo dei finanziatori sono inseriti in un programma finanziario che ne consente l'attuazione (contratto di piano Stato-Regione).