Grand Paris Express: Giornata informativa per gli operatori

Il Grand Paris Express: un progetto strutturante per la regione Ile-de-France

– 200 km di rete

– 65 nuove stazioni

– una metropolitana automatica

Un progetto guidato da diversi attori

Île-de-France Mobilités designa gli operatori delle linee della rete Grand Paris Express, possiede il materiale rotabile e finanzia il funzionamento della rete (esercizio/manutenzione e rinnovo);

la Société du Grand Paris è l'amministrazione aggiudicatrice e proprietaria dell'infrastruttura;

RATP Infrastructures è designata gestore tecnico dell'infrastruttura.

Una giornata informativa aperta agli operatori per condividere le sfide del futuro bando di gara

Al fine di condividere le sfide della concorrenza per le linee 15, 16, 17 e 18, Île-de-France Mobilités organizzerà giovedì 13 giugno 2019 una presentazione dedicata agli operatori che desiderano conoscere le condizioni richieste per poter rispondere a questi bandi di gara: ruoli, responsabilità dei vari stakeholder, caratteristiche e specificità tecniche della rete.

La presentazione sarà condotta in francese e inglese e la partecipazione a distanza sarà disponibile per coloro che non possono recarsi a Parigi.

La mattinata informativa sarà seguita da una visita alla Fabrique du métro, organizzata dalla Société du Grand Paris (per maggiori informazioni sulla Fabrique du métro: https://www.societedugrandparis.fr/fabrique)

Per seguire il percorso delle linee e l'avanzamento dei lavori di costruzione, visita il sito web della Société du Grand Paris: https://www.societedugrandparis.fr/

