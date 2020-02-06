In qualità di autorità organizzatrice della mobilità sostenibile nella regione parigina, Île-de-France Mobilitésè responsabile della gestione di tutti i trasporti nell'Île-de-France edovrà guidare l'apertura alla concorrenza dell'intera retee in particolarela gestione di queste nuove linee, che costituiscono il più grande progetto infrastrutturale e di sviluppo in Europa.
Grand Paris Express: la giornata informativa per gli operatori si è tenuta il 13 giugno
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L'incontro informativo organizzato il 13 giugno 2019 a Parigi da Île-de-France Mobilités e dedicato alle modalità del processo di gara per le future linee 15, 16, 17 e 18 del Grand Paris Express è stato un vero successo. Ha riunito una dozzina di operatori di trasporto francesi e stranieri attorno a questi progetti che rafforzeranno la rete dell'Ile-de-France.
Una giornata informativa aperta agli operatori sulle sfide del futuro bando di gara
Al fine di condividere le sfide della concorrenza per le linee 15, 16, 17 e 18, Île-de-France Mobilités ha riunito gli operatori alla presenza di RATP Infrastructure, responsabile tecnico designato dell'infrastruttura e Société du Grand Paris, proprietario del progetto e proprietario dell'infrastruttura, e della Direzione generale dei trasporti e delle infrastrutture marittime (DGITM). L'obiettivo di questo incontro di scambio era quello di fornire loro tutte le informazioni necessarie per rispondere ai futuri bandi di gara per la messa in servizio delle future linee: ruoli, responsabilità dei vari stakeholder, caratteristiche tecniche e specificità della rete, calendario.
La mattinata è proseguita con una visita alla Fabrique du métro, organizzata dalla Société du Grand Paris, che ha condiviso con gli operatori lo stato di avanzamento dei lavori e informazioni tecniche sull'organizzazione delle linee 15, 16, 17 e 18.
Le presentazioni fatte agli operatori possono essere scaricate qui:
I resoconti della giornata informativa possono essere scaricati qui: