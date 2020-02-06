Grand Paris Express: la giornata informativa per gli operatori si è tenuta il 13 giugno

Una giornata informativa aperta agli operatori sulle sfide del futuro bando di gara

Al fine di condividere le sfide della concorrenza per le linee 15, 16, 17 e 18, Île-de-France Mobilités ha riunito gli operatori alla presenza di RATP Infrastructure, responsabile tecnico designato dell'infrastruttura e Société du Grand Paris, proprietario del progetto e proprietario dell'infrastruttura, e della Direzione generale dei trasporti e delle infrastrutture marittime (DGITM). L'obiettivo di questo incontro di scambio era quello di fornire loro tutte le informazioni necessarie per rispondere ai futuri bandi di gara per la messa in servizio delle future linee: ruoli, responsabilità dei vari stakeholder, caratteristiche tecniche e specificità della rete, calendario.

La mattinata è proseguita con una visita alla Fabrique du métro, organizzata dalla Société du Grand Paris, che ha condiviso con gli operatori lo stato di avanzamento dei lavori e informazioni tecniche sull'organizzazione delle linee 15, 16, 17 e 18.

Le presentazioni fatte agli operatori possono essere scaricate qui: