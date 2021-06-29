Immagina la carta R Scol'R
Per facilitare la mobilità dei bambini, Île-de-France Mobilités offre un rimborso del 100% del pacchetto imagine R per i titolari di una carta Scol'R Junior.
Trasporto accessibile a tutti: Île-de-France Mobilités sta introducendo il pass gratuito imagine R per i titolari di una carta Junior Scol'R.
Per beneficiare di questo rimborso, è necessario avere in anticipo una carta Scol'R Junior, destinata ai bambini sotto gli 11 anni al 31 dicembre dell'anno in corso o ai bambini iscritti alla scuola primaria, e aver acquistato un pacchetto imagine R per l'anno scolastico in corso.
Per saperne di più sui documenti da fornire, il termine per la presentazione delle domande e la procedura da seguire per beneficiare di questo rimborso: