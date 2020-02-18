I prezzi come strumento di politica sociale

Persone in difficoltà sociali e finanziarie

Assegni di mobilità

Le prime misure per aiutare la mobilità dei gruppi vulnerabili risalgono al 1998, con la creazione di buoni di mobilità, che consentono ai partner STP di intervenire a favore della mobilità delle persone in cerca di lavoro distribuendo buoni di trasporto del valore di 4 o 8 € che i beneficiari possono scambiare con biglietti di trasporto a tariffa piena nella regione di Parigi. Il finanziamento di questi buoni di mobilità è fornito fino al 30% dalla STP e il 70% dai suoi partner finanziatori (principalmente lo Stato, la Regione, i Dipartimenti e Assedic).

Con lo sviluppo della tariffazione solidale dei trasporti, la portata dei beneficiari dei buoni mobilità è stata ristretta (trasferimento dei beneficiari CMU-C e dei beneficiari di ASS, RMI e API al sistema di tariffazione dei trasporti solidali), cosicché i buoni di mobilità sono ora distribuiti principalmente dalle missioni locali e dai PAIO (Permanences d'Accueil, informazione e orientamento) solo ai giovani della regione parigina di età compresa tra i 16 e i 25 anni nel processo di integrazione per aiutarli nei loro viaggi occasionali (finanziamento Île-de-France Mobilités-Région). Il Dipartimento della Val-de-Marne li distribuisce anche ai giovani di età inferiore ai 25 anni non assistiti dalla Regione, ai beneficiari dell'indennità di ritorno al lavoro (ARE) a un tasso minimo e alle persone molto indigenti sotto forma di assistenza una tantum dopo la valutazione del servizio di azione sociale.

Prezzi di trasporto solidale

La legge SRU del 13 dicembre 2000 impone alle autorità di trasporto urbano di introdurre riduzioni di almeno il 50% sui biglietti di trasporto per le persone con risorse inferiori al massimale che dà diritto alla CMU-C (copertura medica universale – complementare).

In applicazione di questa legge, Île-de-France Mobilités ha creato nel 2001 la carta di trasporto solidale accessibile ai beneficiari della CMU-C o dell'assistenza medica statale (AME). Questa carta è stata utilizzata per giustificare l'acquisto di biglietti e biglietti a tariffa ridotta. Dal 2004, ha anche aperto il diritto a uno sconto del 50% sugli abbonamenti zonali settimanali e mensili. Le conseguenti perdite di entrate sono state coperte da Île-de-France Mobilités.

Nel 2006, la Regione ha voluto intervenire in modo più proattivo con le persone in situazioni precarie, da un lato integrando nuovi pubblici a beneficio di Solidarité Transport (beneficiari di ASS, RMI e API), e dall'altro aumentando il livello di riduzione: dal 50% al 75% di sconto sugli abbonamenti, e l'implementazione dei pacchetti di trasporto gratuito (Navigo Gratuité) per i destinatari del RMI (ora RSA) nel 2007. È stato quindi firmato un accordo di finanziamento tra Île-de-France Mobilités e la Regione, che prevede il pagamento da parte della Regione a Île-de-France Mobilités di una sovvenzione forfettaria annuale che copre parzialmente la perdita di entrate aggiuntive generate dall'estensione del campo di applicazione della tariffa di solidarietà dei trasporti oltre l'ingiunzione legale della riduzione del 50%.

Nel 2016, il nuovo Consiglio del Syndicat des Transports d'Île-de-France ha modificato le condizioni per l'assegnazione della tariffa di trasporto solidale escludendo i beneficiari dell'AME.

Gratuito per i giovani in integrazione

Nel 2010, la Regione Ile-de-France, responsabile della formazione e dell'inserimento professionale dei giovani con difficoltà di accesso all'occupazione, ha voluto rafforzare la sua azione a favore della loro mobilità, che spesso rimane un ostacolo alla loro integrazione, soddisfacendo le loro regolari esigenze di viaggio. Nel 2011 è stata creata l'istruzione gratuita per i tirocinanti della formazione professionale continua nella regione Ile-de-France di età compresa tra i 16 e i 25 anni, impegnati nei seguenti programmi del servizio pubblico regionale per la formazione e l'integrazione professionale: Avenir Jeunes, Programma regionale "Qualificante" o Scuola della seconda opportunità.

Questa gratuità, che assume la forma di un pacchetto gratuito Navigo che i tirocinanti possono ricaricare ogni mese per tutta la durata del loro tirocinio, è finanziata dalla Regione Ile-de-France, attraverso un accordo di finanziamento con Île-de-France Mobilités: ogni pagamento mensile gratuito assegnato a un giovane in integrazione è quindi oggetto di una sovvenzione della Regione a Île-de-France Mobilités.

Anziani e/o disabili

Pacchetto Ametista

Introdotti nel 2013, i pacchetti Ametista sostituiscono i precedenti biglietti magnetici delle carte Ametista, Rubino e Smeraldo. Sono destinati agli anziani e/o ai disabili in condizioni di reddito, nonché ai veterani.

Questo sistema è speciale in quanto è interamente finanziato dai consigli dipartimentali. Questi ultimi acquistano da Comutitres (il GIE dei vettori che raggruppano RATP, SNCF e Optile) i pacchetti Ametista, alla tariffa stabilita da Île-de-France Mobilités. Essi li distribuiscono quindi ai beneficiari di loro scelta conformemente ai criteri quadro definiti da Île-de-France Mobilités. Le condizioni di assegnazione possono quindi variare da un dipartimento all'altro: criteri di ammissibilità (età, livello di risorse, durata della residenza nel dipartimento), suddivisione in zone del pacchetto distribuito, attuazione o meno di un contributo finanziario del beneficiario per ottenere il biglietto. Queste differenze spiegano in parte la variabilità del tasso di penetrazione del dispositivo tra i reparti.

Vantaggi tariffari ONAC e cecità

I titolari di una carta ONAC (rilasciata dall'Ufficio nazionale per i veterani e le vittime di guerra) e i titolari di una carta di invalidità con menzione Cecità beneficiano, a seconda dei casi, di sconti su biglietti e biglietti o di viaggi gratuiti per se stessi e/o per il loro accompagnatore.

Istituiti separatamente dalla SNCF e dalla RATP negli anni del dopoguerra (prima tariffa ridotta sul biglietto della metropolitana per i disabili di guerra nel 1930), questi vari vantaggi tariffari sono stati gradualmente armonizzati tra questi due operatori pubblici nei primi anni 1980 (per i beneficiari residenti nell'Ile-de-France), prima di essere più recentemente estesi alle reti di autobus gestite da operatori privati (dicembre 2012 per i ciechi civili, Dicembre 2014 per gli invalidi di guerra).

Le perdite di entrate generate dall'armonizzazione e dall'estensione di questi vantaggi tariffari sono coperte da Île-de-France Mobilités.

Servizio specifico PAM

PAM è un servizio di trasporto a richiesta specializzato per persone con disabilità, riservato principalmente a persone con un tasso di invalidità superiore all'80%. È gestito a livello dipartimentale dalla delega di competenza di Île-de-France Mobilités, ma il prezzo delle corse rimane fissato da Île-de-France Mobilités.

La differenza tra il costo delle corse, come definito nei contratti conclusi tra i Dipartimenti e il loro operatore, e la tariffa pagata dall'utente (che copre in media il 14% del costo del viaggio), è coperta su base tripartita tra il Dipartimento, la Regione e Île-de-France Mobilités, entro il limite di un massimale precedentemente definito. Il Dipartimento ha la possibilità di intervenire in modo più proattivo, coprendo parte della tariffa a carico dell'utente.

Paratransit

Île-de-France Mobilités copre i costi del trasporto scolastico per alunni, apprendisti e studenti disabili domiciliati nell'Ile-de-France che non possono utilizzare i trasporti pubblici, sia a causa dell'inadeguatezza di quest'ultimo, sia a causa della gravità della loro disabilità.

Questo sostegno, che è soggetto al parere favorevole della Casa dipartimentale per le persone con disabilità (MDPH) a cui appartiene il domicilio dell'alunno, apprendista o studente, riguarda un viaggio giornaliero di andata e ritorno durante il periodo scolastico (tranne in casi particolari).

Può assumere due forme diverse:

implementazione del servizio di trasporto da parte di Île-de-France Mobilités (taxi, ambulanza, VSL, azienda di trasporti), a seconda della casa, della scuola e delle esigenze specifiche degli studenti

rimborso del trasporto effettuato con il veicolo personale, sulla base di una tariffa chilometrica decisa da Île-de-France Mobilités, e su presentazione di un certificato di frequenza della scuola

Lo Stato contribuisce in gran parte al finanziamento del paratransit attraverso la sovvenzione per il trasporto scolastico che versa annualmente a Île-de-France Mobilités dopo il decentramento.