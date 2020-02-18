I prezzi come strumento di politica sociale

Panoramica dei diversi regimi di tariffazione sociale, dei circuiti di sovvenzione, del volume dei beneficiari e dei tassi di preclusione delle diverse tariffe sociali.

Panoramica dei dispositivi

Nell'Ile-de-France, i cosiddetti prezzi "sociali" assumono diverse forme, alcune delle quali possono essere cumulative:

La terminologia "social pricing" include per alcuni biglietti riduzioni che sono più di natura commerciale, nella misura in cui l'ammissibilità a tali riduzioni non è sistematicamente condizionata da criteri di risorse finanziarie o di status (tariffe per bambini, tariffe giovani, ecc.).

Biglietti specifici

Riservati a determinati tipi di pubblico, di solito corrispondono a sconti su determinati biglietti esistenti (metà prezzo sugli biglietti singoli, 55%, 75% o 100% di sconto sugli abbonamenti zonali). Île-de-France Mobilités (ex STIF) definisce questi biglietti (di propria iniziativa o su iniziativa delle comunità partner), le loro tariffe e il pubblico ammissibile. Queste riduzioni tariffarie rispetto alla situazione preesistente comportano perdite di entrate per i vettori, che sono compensate, a seconda dei casi, da Île-de-France Mobilités e/o dalle autorità locali che hanno richiesto l'attuazione della misura. Per attuare la tariffazione sociale, Île-de-France Mobilités si basa su partner (CAF, consigli dipartimentali, ecc.) e su criteri di ammissibilità definiti altrove (riconoscimento amministrativo della disabilità, assistenza sociale, ecc.).

Assegni di mobilità

I buoni mobilità sono una riserva di denaro che i beneficiari possono utilizzare per acquistare biglietti di trasporto a tariffa piena. Sono cofinanziati da Île-de-France Mobilités e dalle autorità locali che desiderano distribuirli al pubblico di loro scelta (secondo i criteri definiti da Île-de-France Mobilités).

Assistenza sociale comunitaria

L'assistenza sociale fornita dalla Regione, dai Dipartimenti, dai Comuni, ecc., riduce i costi di trasporto a carico degli utenti. Essi possono, a seconda della scelta delle autorità locali, riguardare tutti gli utenti o essere riservati solo a determinati segmenti di utenti.

Tale aiuto può assumere la forma di:

  • sovvenzioni da parte di terzi, nel qual caso l'importo della sovvenzione è versato dalla comunità ai vettori e riduce di conseguenza il prezzo di acquisto per il beneficiario dell'aiuto;
  • rimborsi: in questo caso, l'utente anticipa le spese del suo biglietto di trasporto e viene rimborsato in tutto o in parte dalla comunità a posteriori.

Questo caso di intervento a sostegno dell'acquisto di biglietto non rientra strettamente nella tariffazione sociale nella regione Ile-de-France, in quanto non comporta la creazione di un biglietto di trasporto specifico a una tariffa ridotta (anche se ha le stesse conseguenze per l'utente in termini di riduzione del costo del trasporto). Questa modalità di intervento consente alle autorità locali di aiutare la mobilità del pubblico di loro scelta, indipendentemente dai criteri definiti dallo STIF per i suoi biglietti sociali, ad esempio distribuendo loro gratuitamente o a tariffa ridotta biglietti di trasporto che hanno precedentemente acquistato dalla fascia tariffaria "tutti pubblici" nella regione Ile-de-France.

Elenco delle biglietti specifiche ad aliquota ridotta e relativi aiuti
  • Ametista: sovvenzione dipartimentale
  • Immagina R: Sovvenzione o rimborso da parte di alcuni dipartimenti; aiuti da parte di alcuni comuni; Rimborso del datore di lavoro (in particolare per gli apprendisti)
  • Navigo Solidarité: rimborso del datore di lavoro
  • Integrazione gratuita per i giovani
  • Pass'Local: Sovvenzione comunitaria
  • Abbonamenti scolastici: sussidi dipartimentali; Aiuti di alcuni comuni

A seconda delle biglietti e dell'origine della loro attuazione, i meccanismi di finanziamento/compensazione sono diversi (cfr. dettagli di seguito). Infatti, le riduzioni tariffarie concesse comportano una perdita di entrate per i vettori rispetto alle vendite a tariffa piena.

Compensazione per mancati introiti

L'introduzione o l'estensione delle tariffe sociali comporta generalmente una perdita di entrate per i vettori, poiché il pubblico che in precedenza viaggiava con biglietti tariffa piena può ora acquistare biglietti a tariffe più economiche.

Île-de-France Mobilités compensa quindi queste perdite di entrate per i vettori aumentando il suo contributo fino alla perdita stimata a priori. Quando le tariffe sociali introdotte derivano dalla richiesta di un'autorità locale (regione, dipartimento, ecc.), Île-de-France Mobilités stipula un accordo di finanziamento con tale autorità locale, che trasferisce in tutto o in parte l'onere della compensazione alla comunità.

Coinvolgimento della comunità

Le autorità locali possono intervenire nella tariffazione sociale in due modi:

  • un'autorità locale membro del consiglio di amministrazione del Syndicat des Transports d'Île-de-France può proporre la creazione di un biglietto a tariffa sociale o di una riduzione sociale; la suddetta misura deve essere approvata dal consiglio del Syndicat des Transports d'Île-de-France;
  • o agendo come terzo pagatore sulla parte "entrate tariffarie"

Diverse modalità di intervento della comunità

L'intervento finanziario di una comunità può assumere due forme:

  • viene firmato un accordo di finanziamento tra Île-de-France Mobilités e l'autorità locale, l'importo della sovvenzione versata dalla comunità è generalmente una somma forfettaria indicizzata, originariamente determinata per coprire in tutto o in parte la perdita di entrate stimata a priori;
  • la comunità acquista i biglietti (Ametista) o interviene come terzo pagatore, cioè paga direttamente al vettore, per ogni biglietto venduto, una sovvenzione che copre in tutto o in parte la tariffa.
Canali di sovvenzione

Gli interventi di pagamento da parte delle autorità locali, in quanto modificano il prezzo pagato dagli utenti rispetto alla tariffa regionale fissata da Île-de-France Mobilités, inducono disparità dipartimentali o locali che possono influire sulla leggibilità della tariffazione regionale.

I destinatari della tariffazione sociale definita da Île-de-France Mobilités

Gioventù

I giovani non sono soggetti a prezzi sociali nel senso stretto del termine, in quanto le tariffe specifiche di cui beneficiano non sono supportate da alcun criterio di reddito (ad eccezione dei tassi di borsa sui pacchetti Imagine R). Tuttavia, oltre alla motivazione commerciale di attirare la futura clientela di domani per la fedeltà, l'introduzione di tariffe ridotte per i giovani è giustificata da diverse considerazioni sociali o di equità: i giovani sono spesso prigionieri, dipendenti dai trasporti pubblici (assenza di patente di guida e / o veicolo), non beneficiano del rimborso del datore di lavoro del 50% sugli abbonamenti quando sono a scuola, I redditi dei giovani lavoratori sono più bassi all'inizio della loro carriera, ecc.

Oltre all'ingresso gratuito concesso ai bambini sotto i 4 anni, esistono diversi biglietti a tariffe preferenziali per i giovani dai 4 ai 26 anni:

  • Metà prezzo su biglietti e biglietti per bambini da 4 a meno di 10 anni;
  • Pacchetti scolastici Imagine R "tutte le zone" (dall'inizio dell'anno scolastico 2015), il cui prezzo è pari al 43% del prezzo di un pacchetto annuale Navigo "tutte le zone"; a questo tasso preferenziale finanziato dallo STIF e dalla Regione Ile-de-France possono essere aggiunti ulteriori aiuti concessi dai Consigli dipartimentali, che riducono il prezzo di acquisto del biglietto per le famiglie;
  • Imagine R Student Pass per tutte le zone (dall'inizio dell'anno accademico 2015), con un prezzo leggermente inferiore alla metà del prezzo del pacchetto Navigo Annual All Zones; questo vantaggio tariffario è finanziato da Île-de-France Mobilités e dalla Regione Ile-de-France, e il Dipartimento della Val de Marne offre un rimborso del 50% della tariffa;
  • Biglietto Jeunes Week-end, equivalente a un Mobilis a metà prezzo, per i giovani sotto i 26 anni.

Gli scolari possono anche, a determinate condizioni, sottoscrivere speciali abbonamenti scolastici: tessere scolastiche, linee regolari, o carta Scol'R se utilizzano circuiti scolastici speciali ("scuolabus"). Questi biglietti e servizi specifici sono finanziati in parte dalla sovvenzione per il trasporto scolastico che lo Stato versa annualmente a Île-de-France Mobilités dopo il decentramento.

Per maggiori dettagli sulle biglietti e le loro condizioni d'uso, consulta la sezione Tariffe giovani.

Persone in difficoltà sociali e finanziarie

Assegni di mobilità

Le prime misure per aiutare la mobilità dei gruppi vulnerabili risalgono al 1998, con la creazione di buoni di mobilità, che consentono ai partner STP di intervenire a favore della mobilità delle persone in cerca di lavoro distribuendo buoni di trasporto del valore di 4 o 8 € che i beneficiari possono scambiare con biglietti di trasporto a tariffa piena nella regione di Parigi. Il finanziamento di questi buoni di mobilità è fornito fino al 30% dalla STP e il 70% dai suoi partner finanziatori (principalmente lo Stato, la Regione, i Dipartimenti e Assedic).

Con lo sviluppo della tariffazione solidale dei trasporti, la portata dei beneficiari dei buoni mobilità è stata ristretta (trasferimento dei beneficiari CMU-C e dei beneficiari di ASS, RMI e API al sistema di tariffazione dei trasporti solidali), cosicché i buoni di mobilità sono ora distribuiti principalmente dalle missioni locali e dai PAIO (Permanences d'Accueil, informazione e orientamento) solo ai giovani della regione parigina di età compresa tra i 16 e i 25 anni nel processo di integrazione per aiutarli nei loro viaggi occasionali (finanziamento Île-de-France Mobilités-Région). Il Dipartimento della Val-de-Marne li distribuisce anche ai giovani di età inferiore ai 25 anni non assistiti dalla Regione, ai beneficiari dell'indennità di ritorno al lavoro (ARE) a un tasso minimo e alle persone molto indigenti sotto forma di assistenza una tantum dopo la valutazione del servizio di azione sociale.

Prezzi di trasporto solidale

La legge SRU del 13 dicembre 2000 impone alle autorità di trasporto urbano di introdurre riduzioni di almeno il 50% sui biglietti di trasporto per le persone con risorse inferiori al massimale che dà diritto alla CMU-C (copertura medica universale – complementare).

In applicazione di questa legge, Île-de-France Mobilités ha creato nel 2001 la carta di trasporto solidale accessibile ai beneficiari della CMU-C o dell'assistenza medica statale (AME). Questa carta è stata utilizzata per giustificare l'acquisto di biglietti e biglietti a tariffa ridotta. Dal 2004, ha anche aperto il diritto a uno sconto del 50% sugli abbonamenti zonali settimanali e mensili. Le conseguenti perdite di entrate sono state coperte da Île-de-France Mobilités.

Nel 2006, la Regione ha voluto intervenire in modo più proattivo con le persone in situazioni precarie, da un lato integrando nuovi pubblici a beneficio di Solidarité Transport (beneficiari di ASS, RMI e API), e dall'altro aumentando il livello di riduzione: dal 50% al 75% di sconto sugli abbonamenti, e l'implementazione dei pacchetti di trasporto gratuito (Navigo Gratuité) per i destinatari del RMI (ora RSA) nel 2007. È stato quindi firmato un accordo di finanziamento tra Île-de-France Mobilités e la Regione, che prevede il pagamento da parte della Regione a Île-de-France Mobilités di una sovvenzione forfettaria annuale che copre parzialmente la perdita di entrate aggiuntive generate dall'estensione del campo di applicazione della tariffa di solidarietà dei trasporti oltre l'ingiunzione legale della riduzione del 50%.

Nel 2016, il nuovo Consiglio del Syndicat des Transports d'Île-de-France ha modificato le condizioni per l'assegnazione della tariffa di trasporto solidale escludendo i beneficiari dell'AME.

Gratuito per i giovani in integrazione

Nel 2010, la Regione Ile-de-France, responsabile della formazione e dell'inserimento professionale dei giovani con difficoltà di accesso all'occupazione, ha voluto rafforzare la sua azione a favore della loro mobilità, che spesso rimane un ostacolo alla loro integrazione, soddisfacendo le loro regolari esigenze di viaggio. Nel 2011 è stata creata l'istruzione gratuita per i tirocinanti della formazione professionale continua nella regione Ile-de-France di età compresa tra i 16 e i 25 anni, impegnati nei seguenti programmi del servizio pubblico regionale per la formazione e l'integrazione professionale: Avenir Jeunes, Programma regionale "Qualificante" o Scuola della seconda opportunità.

Questa gratuità, che assume la forma di un pacchetto gratuito Navigo che i tirocinanti possono ricaricare ogni mese per tutta la durata del loro tirocinio, è finanziata dalla Regione Ile-de-France, attraverso un accordo di finanziamento con Île-de-France Mobilités: ogni pagamento mensile gratuito assegnato a un giovane in integrazione è quindi oggetto di una sovvenzione della Regione a Île-de-France Mobilités.

Anziani e/o disabili

Pacchetto Ametista

Introdotti nel 2013, i pacchetti Ametista sostituiscono i precedenti biglietti magnetici delle carte Ametista, Rubino e Smeraldo. Sono destinati agli anziani e/o ai disabili in condizioni di reddito, nonché ai veterani.

Questo sistema è speciale in quanto è interamente finanziato dai consigli dipartimentali. Questi ultimi acquistano da Comutitres (il GIE dei vettori che raggruppano RATP, SNCF e Optile) i pacchetti Ametista, alla tariffa stabilita da Île-de-France Mobilités. Essi li distribuiscono quindi ai beneficiari di loro scelta conformemente ai criteri quadro definiti da Île-de-France Mobilités. Le condizioni di assegnazione possono quindi variare da un dipartimento all'altro: criteri di ammissibilità (età, livello di risorse, durata della residenza nel dipartimento), suddivisione in zone del pacchetto distribuito, attuazione o meno di un contributo finanziario del beneficiario per ottenere il biglietto. Queste differenze spiegano in parte la variabilità del tasso di penetrazione del dispositivo tra i reparti.

Vantaggi tariffari ONAC e cecità

I titolari di una carta ONAC (rilasciata dall'Ufficio nazionale per i veterani e le vittime di guerra) e i titolari di una carta di invalidità con menzione Cecità beneficiano, a seconda dei casi, di sconti su biglietti e biglietti o di viaggi gratuiti per se stessi e/o per il loro accompagnatore.
Istituiti separatamente dalla SNCF e dalla RATP negli anni del dopoguerra (prima tariffa ridotta sul biglietto della metropolitana per i disabili di guerra nel 1930), questi vari vantaggi tariffari sono stati gradualmente armonizzati tra questi due operatori pubblici nei primi anni 1980 (per i beneficiari residenti nell'Ile-de-France), prima di essere più recentemente estesi alle reti di autobus gestite da operatori privati (dicembre 2012 per i ciechi civili, Dicembre 2014 per gli invalidi di guerra).

Le perdite di entrate generate dall'armonizzazione e dall'estensione di questi vantaggi tariffari sono coperte da Île-de-France Mobilités.

Servizio specifico PAM

PAM è un servizio di trasporto a richiesta specializzato per persone con disabilità, riservato principalmente a persone con un tasso di invalidità superiore all'80%. È gestito a livello dipartimentale dalla delega di competenza di Île-de-France Mobilités, ma il prezzo delle corse rimane fissato da Île-de-France Mobilités.

La differenza tra il costo delle corse, come definito nei contratti conclusi tra i Dipartimenti e il loro operatore, e la tariffa pagata dall'utente (che copre in media il 14% del costo del viaggio), è coperta su base tripartita tra il Dipartimento, la Regione e Île-de-France Mobilités, entro il limite di un massimale precedentemente definito. Il Dipartimento ha la possibilità di intervenire in modo più proattivo, coprendo parte della tariffa a carico dell'utente.

Paratransit

Île-de-France Mobilités copre i costi del trasporto scolastico per alunni, apprendisti e studenti disabili domiciliati nell'Ile-de-France che non possono utilizzare i trasporti pubblici, sia a causa dell'inadeguatezza di quest'ultimo, sia a causa della gravità della loro disabilità.

Questo sostegno, che è soggetto al parere favorevole della Casa dipartimentale per le persone con disabilità (MDPH) a cui appartiene il domicilio dell'alunno, apprendista o studente, riguarda un viaggio giornaliero di andata e ritorno durante il periodo scolastico (tranne in casi particolari).

Può assumere due forme diverse:

  • implementazione del servizio di trasporto da parte di Île-de-France Mobilités (taxi, ambulanza, VSL, azienda di trasporti), a seconda della casa, della scuola e delle esigenze specifiche degli studenti
  • rimborso del trasporto effettuato con il veicolo personale, sulla base di una tariffa chilometrica decisa da Île-de-France Mobilités, e su presentazione di un certificato di frequenza della scuola

Lo Stato contribuisce in gran parte al finanziamento del paratransit attraverso la sovvenzione per il trasporto scolastico che versa annualmente a Île-de-France Mobilités dopo il decentramento.

Volume dei beneficiari e tassi di penetrazione delle diverse tariffe sociali

Volume dei beneficiari

(*): I biglietti e i biglietti a metà prezzo sono utilizzati indistintamente dalle diverse categorie di pubblico idoneo. I dati aggregati sulle vendite non consentono di identificare con precisione la percentuale di biglietti e biglietti a metà prezzo utilizzati da una determinata categoria.

Tasso di penetrazione

Il calcolo del tasso di penetrazione di un dispositivo, confrontando il volume dei beneficiari effettivi con il volume dei potenziali beneficiari, richiede di poter contare in dettaglio sia il numeratore che il denominatore. Questa precisa conoscenza non è sempre possibile data la molteplicità di criteri di ammissibilità che possono intersecarsi (età, status, reddito, ecc.) e la natura sensibile di alcuni dati sociali. Pertanto, i dati presentati di seguito sono solo stime.

Questi tassi di penetrazione possono sembrare piuttosto bassi per alcuni, specialmente nei biglietti che offrono il trasporto gratuito. Tuttavia, sono generalmente soddisfacenti per quanto riguarda i tassi di penetrazione osservati su altre misure sociali che non richiedono una compensazione finanziaria (minimi sociali, CMU-C, tariffe sociali dell'energia).

Diversi fattori possono spiegare perché le persone che hanno diritto a sconti o trasporti gratuiti non richiedono questi dispositivi:

  • mancato utilizzo dei mezzi pubblici (bassa mobilità o utilizzo di un mezzo di trasporto alternativo)
  • concorrenza tra alcuni biglietti di trasporto (scelta tra biglietti T+ metà prezzo, carta scuolabus e pacchetto Imagine R per alcuni studenti, ad esempio)
  • mancanza di consapevolezza della fascia tariffaria e dei loro diritti da parte del pubblico target
  • complessità effettiva o percepita delle procedure,
  • paura dello stigma di viaggiare con un biglietto sociale, ecc.