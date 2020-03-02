La lettera ai territori

La lettera ai territoriPubblicato su 2020 March 02Trova qui tutte le lettere ai territoriNumero 20 - Ottobre 2020PDF - 6.1 MBNumero 19 - Maggio 2020PDF - 4.3 MBNumero 18 - Settembre 2019PDF - 5.5 MBNumero 17 - Gennaio 2019PDF - 1.7 MBNumero 16 - Ottobre 2018PDF - 1.9 MBNumero 15 - Luglio 2018PDF - 1.9 MBNumero 14 - Luglio-Agosto 2017PDF - 2.5 MBNumero 13 - Aprile 2017PDF - 1.1 MBNumero 12 - Gennaio 2017PDF - 3.4 MBNumero 11 - Agosto-Settembre 2016PDF - 4.1 MBNumero 10 - Aprile-Marito 2016PDF - 2.1 MBNumero 9 - Gennaio-Febbraio 2016PDF - 1.8 MBNumero 8 - Ottobre-Novembre 2015PDF - 1.8 MBNumero 7 - Luglio 2015PDF - 9.0 MBNumero 6 - Aprile 2015PDF - 1.9 MBNumero 5 - Gennaio 2015PDF - 2.6 MBNumero 4 - Ottobre 2014PDF - 2.4 MBNumero 3 - Luglio 2014PDF - 2.5 MBNumero 2 - Aprile 2014PDF - 2.3 MBNumero 1 - Gennaio 2014PDF - 7.6 MB