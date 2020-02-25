La lotta contro le molestie nei trasporti

Pubblicato su

Rafforzare la sicurezza nei trasporti, gli stessi numeri di emergenza per RATP e SNCF, disponibili 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno: via sms 31177 e per telefono 3117

Una campagna di sensibilizzazione congiunta

Sotto l'impulso di Valérie Pécresse, la Regione Île-de-France, Île-de-France Mobilités, RATP e SNCF Transilien hanno deciso di avviare insieme dal 5 marzo 2018, una vasta campagna di comunicazione visibile su tutta la rete di trasporto pubblico dell'Ile-de-France al fine di sensibilizzare i viaggiatori sulla lotta contro le molestie.

Di fronte allo shock o alla paura di rappresaglie, le vittime e i testimoni presenti di solito non hanno alcuna reazione.

Questa campagna mira a sensibilizzare i viaggiatori sul tema, responsabilizzarli e coinvolgerli dimostrando che tutti hanno un ruolo da svolgere nella lotta contro le molestie, ricordando in particolare i buoni riflessi. La sfida di questa campagna è anche quella di fornire risposte concrete pubblicizzando strumenti di segnalazione delle molestie come i numeri di allerta (3117 e SMS 31177), i terminali di chiamata o anche incoraggiare gli agenti presenti sui mezzi pubblici ad avvertire.

Molestie nei trasporti, una realtà

  • Il 43% degli episodi di violenza grave contro le donne avviene nei trasporti nell'Île-de-France, rispetto al 40% per strada e al 17% in altri spazi (sondaggio INED Virage 2015 – 2018).
  • L'87% degli utenti dei trasporti pubblici afferma di essere già stato vittima di molestie sessiste, molestie sessuali, aggressioni sessuali o stupri sui mezzi pubblici, secondo un sondaggio Fnaut del 2016.
  • 6 donne su 10 temono un'aggressione o un furto nei trasporti nella regione di Parigi, rispetto a 3 uomini su 10.
  • Nel 2014-2015, 458 vittime hanno presentato denunce di violenza sessuale nei trasporti.
  • Tra le donne intervistate da Fnaut per lo studio già menzionato, il 46% si trovava in una situazione in cui non reagiva o non poteva reagire.

Le molestie sessuali sono un reato

Mentre alcuni possono cercare di affrontare la realtà delle molestie sessuali per negare la loro violenza, è molto chiaramente definito dalla legge.

È importante segnalare tempestivamente un'aggressione e portare i fatti all'attenzione delle forze dell'ordine. Le molestie sessuali sono punibili ai sensi del codice penale e i colpevoli sono passibili di reclusione.

Mezzi concreti per combattere le molestie e l'inciviltà

Presenza umana

La presenza umana è stata notevolmente rafforzata dal 2016 con l'assunzione di 785 agenti di accoglienza, sicurezza e mediazione nelle stazioni e sulle reti di trasporto pubblico in tutta la Regione, contribuendo così a rassicurare i viaggiatori e garantire la loro sicurezza.

  • Sulla rete RATP, più di 5.300 agenti sono presenti nelle stazioni e nelle stazioni della rete, che possono essere mobilitati direttamente per allertare il Gruppo di protezione e sicurezza della rete (GPSR), composto da 1.000 agenti, di cui un centinaio di squadre sono schierate sulla rete ogni giorno. Il dipartimento di sicurezza della RATP schiera anche squadre di sicurezza in borghese le cui missioni includono la lotta contro la violenza contro le donne.
  • Sulla rete SNCF, nell'Île-de-France, 5.000 agenti sono presenti nelle stazioni e sui treni.  740 agenti di sicurezza (SUGE) attraversano anche l'Île-de-France e 172 mediatori lavorano sulle linee per combattere l'inciviltà.

Risorse umane supplementari per RATP e SNCF

Nell'ambito dei contratti firmati nel 2016 con RATP e SNCF, il personale sul campo sarà aumentato di 490 persone: 290 agenti per SNCF (SUGE, mediatori e agenti commerciali) e 200 agenti per RATP (GPSR e squadre mobili di supporto agli autobus dopo la mezzanotte).

Inoltre, vengono schierate brigate di rilevamento cinofilo. Sono 50, nel 2022. Queste squadre partecipano all'aumento complessivo dei servizi di sicurezza e liberano alcuni di loro dal controllo dei bagagli dimenticati nei treni per dedicarsi alle loro altre missioni. Queste squadre consentono di ridurre i tempi di risposta a seguito di avvisi di pacchi abbandonati, la "rimozione del dubbio" può essere fatta in circa quindici minuti anziché in un'ora. Sulla rete SNCF, c'è stato un aumento del 122% dei sacchi dimenticati, ovvero più di 150 interventi all'anno dal 2014.

 

Personale formato per prendersi cura delle vittime di molestie

Dal 2016, tutti gli agenti RATP a contatto con i passeggeri ricevono una formazione dedicata alla cura delle vittime di molestie come parte della loro formazione iniziale. Questo modulo specifico è stato sviluppato in collaborazione con Miprof (Missione interministeriale per la protezione delle donne contro la violenza e la lotta contro la tratta di esseri umani). Durante questa formazione, gli agenti RATP sono formati per accogliere e prendersi cura delle vittime di violenza e molestie sessuali, per conoscere il quadro giuridico e i mezzi di lotta e allerta disponibili nei trasporti pubblici.

Nel 2017, SNCF Transilien ha avviato la formazione dei suoi agenti SUGE attraverso un modulo specifico sulle molestie sessuali nei suoi diritti di passaggio. Una formazione sviluppata con Miprof per essere il più vicino possibile all'esperienza delle vittime. Le 740 guardie di sicurezza hanno imparato dai professionisti a identificare i comportamenti devianti durante i loro turni, hanno imparato a prendersi cura, ascoltare, riconoscere lo status di vittima e indirizzarli alla polizia. Nel 2018, il personale di stazione beneficerà della stessa formazione.

 

Una presenza umana rafforzata sulle reti di autobus della Grande-Couronne

Île-de-France Mobilités finanzia anche circa 520 agenti di mediazione per 70 reti, di cui 520 aggiuntive dal 2016. Questi mediatori assicurano una presenza rassicurante, il loro lavoro è apprezzato sia dagli operatori che dai viaggiatori. Tuttavia, non sono addestrati o equipaggiati per condurre pattuglie dissuasive (isolamento) o accompagnare i controllori, poiché queste situazioni possono essere fonte di conflitto. A differenza della RATP e della SNCF, le compagnie di autobus della Grande-Couronne non disponevano di personale dedicato a questi compiti.

Île-de-France Mobilités ha quindi deciso di concedere maggiori risorse agli operatori per rafforzare la sicurezza negli autobus della Grande Couronne, con 200 agenti specificamente dedicati alla sicurezza (attualmente in fase di assunzione), per un budget stimato di 10 milioni di euro in quattro anni. Il primo di loro è entrato in carica nel settembre 2017. Saranno in grado di effettuare ronde dissuasive e intervenire in caso di inciviltà.

Circa 130 milioni di euro vengono pagati ogni anno da Île-de-France Mobilités agli operatori per garantire una presenza umana: SUGE, GPSR, mediatori SNCF, Optile e autobus notturni RATP.

Questo personale contribuisce alla sicurezza dei nostri utenti (1 gennaio 2022)

  • Agenti GPSR (RATP) 945 (agenti sul campo) 1350 (Campo + Stato Maggiore)
  • 835 agenti SUGE (SNCF)
  • 50 squadre di rilevamento cinofilo
  • + 200 agenti di sicurezza nelle periferie esterne
  • 18 agenti nei poli Noctilien e 100 agenti nelle squadre mobili di accompagnamento degli autobus dopo la mezzanotte (RATP)
  • 176 mediatori SNCF
  • + 500 mediatori Optile
  • Sicurezza privata presso RATP (+100) e SNCF (1000)
  • 1000 pattuglie/anno di riservisti della gendarmeria sulla rete Grande Couronne
  • 1000 pattuglie/anno riservisti della gendarmeria sulla rete TN
  • 1.120 agenti della Sottodirezione regionale della polizia dei trasporti (SDRPT)Infine, Valérie Pécresse ha proposto al Ministero dell'Interno il trasporto pubblico gratuito per gli agenti di polizia al fine di rafforzare la loro presenza nel trasporto pubblico.

Terminali di chiamata, personale in stazione e stazione, numero di allerta "3117" o SMS "31177", applicazione "alert 3117", molteplici modi per non rimanere impassibili!

Al fine di combattere attivamente le molestie sessuali nei trasporti, la Regione Île-de-France, Île-de-France Mobilités, SNCF e RATP si impegnano a sensibilizzare tutti i passeggeri e ricordare alle vittime e ai testimoni che esistono soluzioni concrete per dare l'allarme.

Numero 3117: Per segnalare qualsiasi atto di delinquenza o situazione che presenti un rischio per il viaggiatore, il numero di allerta 3117 è ora disponibile su tutta la rete Ile-de-France (e non solo sulla rete SNCF). È accessibile anche dall'applicazione per smartphone "Alert 3117" o tramite SMS 31177.

Servizi attivi durante gli orari di apertura della rete

  • segnalando a un agente della stazione e della stazione 5.300 agenti RATP e 5.000 agenti SNCF) e agli agenti di sicurezza (1.000 agenti RATP e 740 agenti SNCF).
  • chiamando un terminale di chiamata nelle stazioni, nelle stazioni e in alcuni treni. Consentono di entrare in contatto diretto con gli agenti della linea
  • terminali di chiamata nelle 368 stazioni e stazioni della rete RATP;
  • 1.380 terminali di chiamata in tutte le stazioni Transilien con un operatore che risponde 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

 

Il numero 3117 e l'applicazione Île-de-France Mobilités: servizi attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Numero 3117: Per segnalare qualsiasi atto di delinquenza o situazione che presenti un rischio per il viaggiatore, il numero di allerta 3117 è ora disponibile su tutta la rete Ile-de-France (e non solo sulla rete SNCF). È accessibile anche dall'applicazione per smartphone "Alert 3117" o tramite SMS 31177.

Oltre alla chiamata e all'SMS, i viaggiatori che assistono a una situazione che presenta un rischio per la loro sicurezza o un inconveniente hanno a disposizione un'applicazione per contattare il 3117 e un pulsante di emergenza dall'applicazione Île-de-France Mobilités. La geolocalizzazione dello smartphone garantisce un supporto rapido ed efficiente e l'app funziona in ogni circostanza grazie alla tecnologia di rete che non richiede copertura 3G, 4G o 5G.

 

La generalizzazione della videoprotezione

Oltre alla presenza umana sulle reti di trasporto dell'Île-de-France, Île-de-France Mobilités, RATP e SNCF stanno impiegando importanti risorse tecniche, in primo luogo la videoprotezione, uno strumento essenziale nella catena di sicurezza e supporto decisionale:

  • Più di 50.000 telecamere in totale nel materiale rotabile sui marciapiedi e nei corridoi della rete RATP.
  • 17.000 telecamere sui treni e 9.000 telecamere nelle stazioni della rete Transilien.
  • In totale, a partire dal 1 ° gennaio 2022, non meno di 80.000 telecamere stanno contribuendo a proteggere la rete.

Nell'ambito della rivoluzione dei trasporti, Île-de-France Mobilités sta finanziando l'acquisto o la ristrutturazione di oltre 700 treni entro la fine del 2022 per un importo totale di 8,5 miliardi di euro. Tutti questi treni saranno dotati di telecamere a circuito chiuso.

Oggi, quasi il 100% dei treni, autobus, RER, stazioni e stazioni sono dotati di telecamere di videoprotezione.

Questa sicurezza resa possibile da un investimento di 65 milioni di euro finanziato da Île-de-France Mobilités per 33 milioni di euro e dalla Regione Île-de-France per 44 milioni di euro.

 

Treni e metropolitane più sicuri e protetti

Île-de-France Mobilité ha intrapreso un'ambiziosa politica di accelerazione del rinnovo e del rinnovamento dei treni nell'Île-de-France per migliorare la regolarità delle linee e il comfort dei passeggeri.

Pertanto, il Régio2N, il treno attualmente schierato sulla linea R (Parigi-Montereau – Montargis), ha 25 telecamere di sorveglianza, che consentono la copertura completa delle piattaforme e delle aree passeggeri interne.

Questo treno, proprio come il Francilien o le future metropolitane della linea 14 e della linea 11 sono i cosiddetti treni "Boa" che consentono l'accesso da un'auto all'altra in modo semplice. Questa configurazione completamente aperta consente a tutti di vedere ciò che sta accadendo intorno a loro ma anche di assicurarsi di essere visti, il che genera un forte senso di sicurezza. Questa panoramica dell'interno del treno semplifica anche il lavoro delle squadre di controllo, della polizia ferroviaria o della mediazione durante gli interventi a bordo.