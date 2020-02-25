La lotta contro le molestie nei trasporti

Sulla rete RATP, più di 5.300 agenti sono presenti nelle stazioni e nelle stazioni della rete, che possono essere mobilitati direttamente per allertare il Gruppo di protezione e sicurezza della rete (GPSR), composto da 1.000 agenti, di cui un centinaio di squadre sono schierate sulla rete ogni giorno. Il dipartimento di sicurezza della RATP schiera anche squadre di sicurezza in borghese le cui missioni includono la lotta contro la violenza contro le donne.

più di 5.300 agenti sono presenti nelle stazioni e nelle stazioni della rete, che possono essere mobilitati direttamente per allertare il Gruppo di protezione e sicurezza della rete (GPSR), composto da 1.000 agenti, di cui un centinaio di squadre sono schierate sulla rete ogni giorno. Il dipartimento di sicurezza della RATP schiera anche squadre di sicurezza in borghese le cui missioni includono la lotta contro la violenza contro le donne. Sulla rete SNCF, nell'Île-de-France, 5.000 agenti sono presenti nelle stazioni e sui treni. 740 agenti di sicurezza (SUGE) attraversano anche l'Île-de-France e 172 mediatori lavorano sulle linee per combattere l'inciviltà.

Risorse umane supplementari per RATP e SNCF

Nell'ambito dei contratti firmati nel 2016 con RATP e SNCF, il personale sul campo sarà aumentato di 490 persone: 290 agenti per SNCF (SUGE, mediatori e agenti commerciali) e 200 agenti per RATP (GPSR e squadre mobili di supporto agli autobus dopo la mezzanotte).

Inoltre, vengono schierate brigate di rilevamento cinofilo. Sono 50, nel 2022. Queste squadre partecipano all'aumento complessivo dei servizi di sicurezza e liberano alcuni di loro dal controllo dei bagagli dimenticati nei treni per dedicarsi alle loro altre missioni. Queste squadre consentono di ridurre i tempi di risposta a seguito di avvisi di pacchi abbandonati, la "rimozione del dubbio" può essere fatta in circa quindici minuti anziché in un'ora. Sulla rete SNCF, c'è stato un aumento del 122% dei sacchi dimenticati, ovvero più di 150 interventi all'anno dal 2014.

Personale formato per prendersi cura delle vittime di molestie

Dal 2016, tutti gli agenti RATP a contatto con i passeggeri ricevono una formazione dedicata alla cura delle vittime di molestie come parte della loro formazione iniziale. Questo modulo specifico è stato sviluppato in collaborazione con Miprof (Missione interministeriale per la protezione delle donne contro la violenza e la lotta contro la tratta di esseri umani). Durante questa formazione, gli agenti RATP sono formati per accogliere e prendersi cura delle vittime di violenza e molestie sessuali, per conoscere il quadro giuridico e i mezzi di lotta e allerta disponibili nei trasporti pubblici.

Nel 2017, SNCF Transilien ha avviato la formazione dei suoi agenti SUGE attraverso un modulo specifico sulle molestie sessuali nei suoi diritti di passaggio. Una formazione sviluppata con Miprof per essere il più vicino possibile all'esperienza delle vittime. Le 740 guardie di sicurezza hanno imparato dai professionisti a identificare i comportamenti devianti durante i loro turni, hanno imparato a prendersi cura, ascoltare, riconoscere lo status di vittima e indirizzarli alla polizia. Nel 2018, il personale di stazione beneficerà della stessa formazione.

Una presenza umana rafforzata sulle reti di autobus della Grande-Couronne

Île-de-France Mobilités finanzia anche circa 520 agenti di mediazione per 70 reti, di cui 520 aggiuntive dal 2016. Questi mediatori assicurano una presenza rassicurante, il loro lavoro è apprezzato sia dagli operatori che dai viaggiatori. Tuttavia, non sono addestrati o equipaggiati per condurre pattuglie dissuasive (isolamento) o accompagnare i controllori, poiché queste situazioni possono essere fonte di conflitto. A differenza della RATP e della SNCF, le compagnie di autobus della Grande-Couronne non disponevano di personale dedicato a questi compiti.

Île-de-France Mobilités ha quindi deciso di concedere maggiori risorse agli operatori per rafforzare la sicurezza negli autobus della Grande Couronne, con 200 agenti specificamente dedicati alla sicurezza (attualmente in fase di assunzione), per un budget stimato di 10 milioni di euro in quattro anni. Il primo di loro è entrato in carica nel settembre 2017. Saranno in grado di effettuare ronde dissuasive e intervenire in caso di inciviltà.

Circa 130 milioni di euro vengono pagati ogni anno da Île-de-France Mobilités agli operatori per garantire una presenza umana: SUGE, GPSR, mediatori SNCF, Optile e autobus notturni RATP.

Questo personale contribuisce alla sicurezza dei nostri utenti (1 gennaio 2022)

Agenti GPSR (RATP) 945 (agenti sul campo) 1350 (Campo + Stato Maggiore)

835 agenti SUGE (SNCF)

agenti SUGE (SNCF) 50 squadre di rilevamento cinofilo

+ 200 agenti di sicurezza nelle periferie esterne

agenti di sicurezza nelle periferie esterne 18 agenti nei poli Noctilien e 100 agenti nelle squadre mobili di accompagnamento degli autobus dopo la mezzanotte (RATP)

agenti nei poli Noctilien e 100 agenti nelle squadre mobili di accompagnamento degli autobus dopo la mezzanotte (RATP) 176 mediatori SNCF

mediatori SNCF + 500 mediatori Optile

mediatori Optile Sicurezza privata presso RATP (+100) e SNCF (1000)

1000 pattuglie/anno di riservisti della gendarmeria sulla rete Grande Couronne

1000 pattuglie/anno riservisti della gendarmeria sulla rete TN

1.120 agenti della Sottodirezione regionale della polizia dei trasporti (SDRPT)Infine, Valérie Pécresse ha proposto al Ministero dell'Interno il trasporto pubblico gratuito per gli agenti di polizia al fine di rafforzare la loro presenza nel trasporto pubblico.

Terminali di chiamata, personale in stazione e stazione, numero di allerta "3117" o SMS "31177", applicazione "alert 3117", molteplici modi per non rimanere impassibili!

Al fine di combattere attivamente le molestie sessuali nei trasporti, la Regione Île-de-France, Île-de-France Mobilités, SNCF e RATP si impegnano a sensibilizzare tutti i passeggeri e ricordare alle vittime e ai testimoni che esistono soluzioni concrete per dare l'allarme.