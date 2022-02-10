La valutazione della puntualità sulle tue linee nel 2021 Pubblicato su 2022 February 10

Quali sono i dati sulla puntualità sulle linee e sugli assi che avete utilizzato nel 2021? Metro, RER, Transilien: facciamo il punto, mese per mese.

Ogni mese, Île-de-France Mobilités misura la puntualità di tutte le linee ferroviarie, RER e metropolitane. Il tasso di puntualità indica la percentuale di viaggiatori che arrivano in orario.

Perché misurare il tasso di puntualità? Il tasso di puntualità è un buon indicatore dello stato di salute della rete, l'obiettivo è ovviamente quello di migliorare sempre. Questo tasso di puntualità è anche molto importante, perché contrattualmente viene preso in considerazione nella remunerazione degli operatori dei trasporti (RATP e SNCF). Se il tasso di puntualità è buono, gli operatori potranno ricevere un bonus finanziario

Se la tariffa è cattiva, gli operatori saranno penalizzati con una penalità Questo sistema è stato creato da Île-de-France Mobilités per incoraggiarli a migliorare quotidianamente la qualità del servizio ai passeggeri nella regione di Parigi.

D'ora in poi, la scarsa puntualità apre il diritto al rimborso Con l'ultima generazione di contratti con gli operatori, Île-de-France Mobilités ha voluto andare oltre nella logica degli incentivi. D'ora in poi, nell'arco di un intero anno, se più di un passeggero su 5 è in ritardo di oltre 5 minuti (rispetto all'orario teorico di arrivo del treno o della RER), l'operatore non solo sarà penalizzato, ma dovrà anche rimborsare i passeggeri. Questo è ciò che intendiamo con una puntualità inferiore o uguale all'80%, nel linguaggio contrattuale.

Gli assi, per una migliore considerazione di tutti i viaggiatori Infine, per tenere meglio conto dell'esperienza dei passeggeri, Île-de-France Mobilités ha anche deciso di non fermarsi alla puntualità di ogni linea. Infatti, anche se la puntualità dell'intera linea è soddisfacente, può accadere che su una tratta specifica si accumulino ritardi. È quindi per compensare questi passeggeri e incoraggiare gli operatori a compiere sforzi in tutta la rete che abbiamo creato 88 assi (una porzione di linea che collega diversi agglomerati), su tutta la rete.