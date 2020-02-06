Il piano di viaggio urbano dell'Île-de-France

La tabella di marcia PDUIF 2017-2020

La revisione intermedia del PDUIF ha mostrato quali azioni sono progredite e dove le difficoltà sono maggiori. La regione Île-de-France ha una forte ambizione di migliorare le condizioni di viaggio e la rivoluzione dei trasporti si riflette nei nuovi programmi d'azione del Consiglio regionale dell'Île-de-France e dell'Île-de-France Mobilités. Infine, i progressi tecnologici suggeriscono cambiamenti imminenti nel modo in cui le persone si muovono.

Per dare nuova vita al PDUIF, è stata sviluppata una tabella di marcia per gli anni dal 2017 al 2020. Questa tabella di marcia è il risultato di un'importante consultazione con tutte le parti interessate alla mobilità nel quadro di otto seminari organizzati in ciascuno dei dipartimenti nei mesi di marzo e aprile 2017.

La tabella di marcia è un nuovo documento quadro per tutte le parti interessate alla mobilità. Rafforza le azioni inizialmente incluse nel PDUIF, che devono essere continuate, rafforzate o adattate e attuate alla scala di ciascuno dei territori della regione. Dà una nuova ambizione al PDUIF integrando la rivoluzione dei trasporti.

La tabella di marcia 2017-2020 fa quindi parte della volontà espressa nel PDUIF di farne non una pianificazione congelata nel tempo al momento della sua approvazione, ma un quadro d'azione in grado di adattarsi nel tempo sulla base della valutazione continua della sua attuazione, delle aspettative della società e del progresso tecnico.