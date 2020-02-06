Il piano di viaggio urbano dell'Île-de-France

Île-de-France Mobilités (ex STIF) ha sviluppato il PDUIF nell'ambito di un'ampia consultazione che ha coinvolto tutte le parti interessate della mobilità nella regione di Parigi. Il PDUIF è stato approvato il 19 giugno 2014 dal Consiglio regionale dell'Île-de-France dopo un'inchiesta pubblica e un parere dello Stato.
Il piano di mobilità urbana dell'Île-de-France (PDUIF) fissa fino al 2020, per tutte le modalità di spostamento, gli obiettivi e il quadro della politica per la circolazione di persone e merci sul territorio regionale. Il PDUIF mira a un equilibrio sostenibile tra le esigenze di mobilità, la protezione dell'ambiente e della salute, la conservazione della qualità della vita tenendo conto dei vincoli finanziari.
Gli obiettivi del PDUIF
Il PDUIF mira a cambiare le pratiche di viaggio verso una mobilità più sostenibile nel periodo 2010-2020 in un contesto di crescita complessiva degli spostamenti del 7%. Per ottenere una riduzione del 20% delle emissioni di gas serra entro il 2020, l'UDRP mira a raggiungere complessivamente i seguenti obiettivi:
- un aumento del 20% degli spostamenti con i mezzi pubblici;
- un aumento del 10% degli spostamenti in modalità attiva (a piedi e in bicicletta). All'interno delle modalità attive, il potenziale di crescita del ciclismo è maggiore di quello degli spostamenti a piedi;
- una diminuzione del 2% degli spostamenti in auto e a motore a due ruote.
Le azioni del PDUIF
Per raggiungere gli obiettivi del PDUIF, è necessario modificare le condizioni e i comportamenti di viaggio. Il PDUIF stabilisce nove sfide per raggiungere questo obiettivo; Le sfide da 1 a 7 riguardano le condizioni di viaggio e le sfide 8 e 9 riguardano i comportamenti.
Queste 9 sfide sono suddivise in 34 azioni, 4 delle quali sono prescrittive. L'attuazione di queste azioni si basa sulla mobilitazione di tutte le parti interessate alla mobilità nell'Île-de-France.
SFIDA 1: Costruire una città più favorevole agli spostamenti a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici
- Azione 1.1 Agire a livello locale per una città più favorevole all'uso di modalità alternative all'automobile
SFIDA 2: Rendere il trasporto pubblico più attraente
- Azione 2.1 Una rete ferroviaria più forte e più efficiente
- Azione 2.2 Una metropolitana modernizzata e ampliata
- Azione 2.3 Tram e T Zen: un'offerta di trasporto strutturante
- Azione 2.4 Una rete di autobus più attraente
- Azione 2.5 Sviluppare hub multimodali di alta qualità
- Azione 2.6 Migliorare l'informazione dei passeggeri nei trasporti pubblici
- Azione 2.7 Facilitare l'acquisto di biglietti di trasporto
- Azione 2.8 Consentire agli utenti occasionali di beneficiare del pass contactless Navigo
- Azione 2.9 Migliorare le condizioni di traffico dei taxi e facilitarne l'uso
SFIDE 3 e 4: Ridare importanza al camminare nella catena di viaggio e dare nuova vita al ciclismo
- Azione 3/4.1 Pacificare le strade per dare priorità ai modi attivi
- Azione 3/4.2 Affrontare le principali perturbazioni urbane
- Azione 3.1 Costruire la strada pedonale
- Azione 4.1 Rendere le strade ciclabili
- Azione 4.2 Promuovere il parcheggio delle biciclette
- Azione 4.3 Incoraggiare e promuovere la bicicletta tra tutti i pubblici
SFIDA 5: Agire sulle condizioni di utilizzo dei singoli modi motorizzati
- Azione 5.1 Raggiungere un ambizioso obiettivo di sicurezza stradale
- Azione 5.2 Attuare politiche di parcheggio pubblico per una mobilità sostenibile
- Azione 5.3 Supervisione dello sviluppo dei parcheggi privati
- Azione 5.4 Ottimizzare le operazioni stradali per limitare la congestione
- Azione 5.5 Incoraggiare e sviluppare il carpooling
- Azione 5.6 Incoraggiare il car sharing
SFIDA 6: Rendere accessibile l'intera catena di viaggio
- Azione 6.1 Rendere accessibili le strade
- Azione 6.2 Rendere accessibili i trasporti pubblici
SFIDA 7: Razionalizzare l'organizzazione dei flussi di merci e promuovere l'uso delle vie navigabili e dei treni
- Azione 7.1 Preservare e sviluppare siti logistici
- Azione 7.2 Promuovere l'uso delle vie navigabili
- Azione 7.3 Migliorare l'offerta di trasporto ferroviario
- Azione 7.4 Contribuire a migliorare l'efficienza del trasporto merci su strada e ottimizzare le condizioni di consegna
- Azione 7.5 Migliorare le prestazioni ambientali del trasporto merci
SFIDA 8: Costruire un sistema di governance che responsabilizzi gli attori nell'attuazione del PDUIF
SFIDA 9: Rendere i residenti dell'Ile-de-France attori responsabili dei loro viaggi
- Azione 9.1 Sviluppare piani di viaggio per le imprese e le amministrazioni
- Azione 9.2 Sviluppare piani di viaggio scolastico
- Azione 9.3 Fornire informazioni complete, multimodali e accessibili a tutti e sviluppare la consulenza sulla mobilità
Azioni ambientali
ENV1 Sostenere lo sviluppo di nuovi veicoli
ENV2 Ridurre l'inquinamento acustico legato ai trasporti
Oltre all'attuazione di azioni riguardanti il trasporto pubblico, Île-de-France Mobilités è responsabile dell'animazione e della valutazione del PDUIF.
La tabella di marcia PDUIF 2017-2020
La revisione intermedia del PDUIF ha mostrato quali azioni sono progredite e dove le difficoltà sono maggiori. La regione Île-de-France ha una forte ambizione di migliorare le condizioni di viaggio e la rivoluzione dei trasporti si riflette nei nuovi programmi d'azione del Consiglio regionale dell'Île-de-France e dell'Île-de-France Mobilités. Infine, i progressi tecnologici suggeriscono cambiamenti imminenti nel modo in cui le persone si muovono.
Per dare nuova vita al PDUIF, è stata sviluppata una tabella di marcia per gli anni dal 2017 al 2020. Questa tabella di marcia è il risultato di un'importante consultazione con tutte le parti interessate alla mobilità nel quadro di otto seminari organizzati in ciascuno dei dipartimenti nei mesi di marzo e aprile 2017.
La tabella di marcia è un nuovo documento quadro per tutte le parti interessate alla mobilità. Rafforza le azioni inizialmente incluse nel PDUIF, che devono essere continuate, rafforzate o adattate e attuate alla scala di ciascuno dei territori della regione. Dà una nuova ambizione al PDUIF integrando la rivoluzione dei trasporti.
La tabella di marcia 2017-2020 fa quindi parte della volontà espressa nel PDUIF di farne non una pianificazione congelata nel tempo al momento della sua approvazione, ma un quadro d'azione in grado di adattarsi nel tempo sulla base della valutazione continua della sua attuazione, delle aspettative della società e del progresso tecnico.
La valutazione del PDUIF e l'avvio dello sviluppo del Piano di mobilità 2030 dell'Île-de-France
In conformità con il Codice dei trasporti, Île-de-France Mobilités ha valutato il PDUIF 2010 - 2020 come parte di un approccio di partenariato che coinvolge tutte le parti interessate alla mobilità nell'Île-de-France.
Il processo di valutazione si è quindi basato su:
- Dati raccolti da Île-de-France Mobilités da operatori di trasporto e gestori di infrastrutture ferroviarie, stradali o fluviali, nonché da varie organizzazioni (Airparif, Bruitparif);
- Analisi effettuate dall'Institut Paris Region;
- Analisi condotte da Île-de-France Mobilités;
- Una valutazione della governance del PDUIF effettuata dalla società Mensia Conseil con più di cento tecnici e funzionari eletti delle comunità dell'Ile-de-France;
- Numerosi incontri tematici che hanno riunito più di 140 esperti di mobilità della regione parigina per garantire la completezza delle informazioni raccolte e per chiarire le analisi.
Le prime lezioni apprese dalla valutazione sono state condivise durante i comitati che hanno riunito a livello tecnico gli EPCI, la città di Parigi e i dipartimenti.
Una versione provvisoria del rapporto di valutazione è stata quindi messa a disposizione delle parti interessate della mobilità nella regione Ile-de-France nell'ambito delle Assises de la mobilité en Île-de-France tenutesi il 6 dicembre 2021. Quasi 200 partecipanti hanno potuto reagire su ciascuno dei temi, per arricchire e perfezionare la valutazione.
Il rapporto di valutazione è organizzato in due documenti:
- Una sintesi che riassume l'evoluzione del contesto della mobilità nell'Île-de-France dal 2010, il raggiungimento degli obiettivi generali del PDUIF, una sintesi della valutazione dell'attuazione delle azioni e degli insegnamenti trasversali,
- Un documento che presenta la valutazione dettagliata dell'attuazione delle azioni per tema:
- Riassunto e introduzione
- Sfida 1 - Costruire una città più favorevole all'uso dei trasporti pubblici, a piedi e in bicicletta
- Sfida 2 - Rendere il trasporto pubblico più attraente
- Sfide 3-4 - Ripristinare l'importanza del camminare nella catena di movimento e dare nuova vita al ciclismo
- Road Challenge - Strade, supporto alla mobilità
- Sfida 5 - Agire sulle condizioni di utilizzo delle singole modalità motorizzate
- Sfida 6 - Rendere accessibile l'intera catena di viaggio
- Sfida 7 - Razionalizzare l'organizzazione dei flussi di merci e promuovere l'uso di acqua e treni
- Sfida 8 - Costruire un sistema di governance che responsabilizzi gli attori per l'attuazione del PDUIF
- Sfida 9 - Rendere i residenti dell'Ile-de-France attori responsabili dei loro viaggi
- Sfida ambientale - Azioni ambientali
Con delibera del 25 maggio 2022, il Consiglio di Île-de-France Mobilités ha preso atto della valutazione del Piano di mobilità urbana dell'Île-de-France (PDUIF) 2010-2020 e ha deciso di rivedere il PDUIF in vista dello sviluppo del Piano di mobilità 2030 dell'Île-de-France.