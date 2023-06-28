Consulta le recensioni

La consultazione preliminare sul progetto Bus Bords de Marne si è svolta dal 9 novembre 2020 all'8 febbraio 2021. Vedi sotto per i contributi presentati in questa occasione. I risultati della consultazione sono attualmente in fase di preparazione. Sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato tra qualche mese su questo sito. Per essere sempre informato, iscriviti alle news del sito