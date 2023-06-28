Il percorso e le strutture

Le corsie continue dedicate agli autobus con priorità agli incroci limiteranno i rischi di traffico incontrati sull'ex RN34. Attraverso un sistema di rilevamento a monte dell'incrocio, l'autobus attiverà il passaggio al semaforo verde. Saranno creati corridoi di avvicinamento e ridisegnati incroci per migliorare il flusso del traffico. L'autobus Bords de Marne garantirà così una migliore regolarità e tempi di percorrenza ridotti.
Le strutture per tutti gli utenti saranno progettate per dare a tutti il loro posto nello spazio pubblico (utenti del trasporto pubblico, ciclisti, pedoni, automobilisti, ecc.). Possono comportare una riduzione della capacità stradale su determinati tratti.