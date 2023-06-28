Autobus

Nuova lineaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Il percorso e le strutture

Progetto presentato durante la consultazione preliminare 2020-2021

La presentazione del progetto sarà aggiornata durante la finalizzazione degli studi preliminari di Schéma de Principe. Il diagramma di principio, che dettaglia il percorso finale, l'inserimento, il costo e il programma del progetto, è un passo essenziale nella definizione di qualsiasi progetto di trasporto pubblico. Sarà finalizzato alla fine del 2023 e servirà come base per l'inchiesta pubblica nel 2024.

Mappa del percorso della futura linea Bus Bords de Marne

Spazi per ogni utilizzo

Le corsie continue dedicate agli autobus con priorità agli incroci limiteranno i rischi di traffico incontrati sull'ex RN34. Attraverso un sistema di rilevamento a monte dell'incrocio, l'autobus attiverà il passaggio al semaforo verde. Saranno creati corridoi di avvicinamento e ridisegnati incroci per migliorare il flusso del traffico. L'autobus Bords de Marne garantirà così una migliore regolarità e tempi di percorrenza ridotti.

Le strutture per tutti gli utenti saranno progettate per dare a tutti il loro posto nello spazio pubblico (utenti del trasporto pubblico, ciclisti, pedoni, automobilisti, ecc.). Possono comportare una riduzione della capacità stradale su determinati tratti.

Sviluppi per settore

Scopri i dettagli degli sviluppi previsti nella fase di studio prima della consultazione invernale 2020-2021 per ciascun settore del percorso:

Dopo la consultazione preliminare, sono in corso studi preliminari volti a chiarire le caratteristiche del progetto e ad approfondire le condizioni per la sua integrazione urbana: la distribuzione delle funzionalità sulle strade e in particolare il numero di corsie stradali, l'ubicazione precisa dei terminal e delle stazioni, le modalità di funzionamento degli autobus, il numero di corsie stradali e il funzionamento degli incroci, l'inserimento di percorsi ciclabili e pedonali, la rivegetazione lungo il percorso, ecc.