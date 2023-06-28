Il percorso e le strutture

Dopo la consultazione preliminare, sono in corso studi preliminari volti a chiarire le caratteristiche del progetto e ad approfondire le condizioni per la sua integrazione urbana: la distribuzione delle funzionalità sulle strade e in particolare il numero di corsie stradali, l'ubicazione precisa dei terminal e delle stazioni, le modalità di funzionamento degli autobus, il numero di corsie stradali e il funzionamento degli incroci, l'inserimento di percorsi ciclabili e pedonali, la rivegetazione lungo il percorso, ecc.