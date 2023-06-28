Il centro operativo degli autobus

I centri operativi degli autobus esistenti non sono compatibili per ricevere i futuri autobus articolati con motori propri delle Bords de Marne. Un nuovo centro operativo bus garantirà la loro manutenzione, pulizia, parcheggio e soddisferà le esigenze delle altre linee di autobus del territorio. Nella fase degli studi preliminari e presentati alla consultazione prima dell'inverno 2020-2021, sono stati previsti due siti vicino al percorso e una superficie adattata, per la sua attuazione:

A Chelles, sul diritto di passaggio SNCF situato a sud del fascio ferroviario;

A Neuilly sur Marne, sull'autostrada A103 abbandonata.

Gli studi sono in corso in questi due potenziali siti. Particolare attenzione sarà prestata fin dalla sua progettazione alla qualità architettonica e ambientale di questo edificio essenziale per il progetto.