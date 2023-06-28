Il Centro Operativo Bus (COB)
Il nuovo Bus Operations Center (COB) è essenziale per il funzionamento del Bus Bords de Marne. Si tratta di un'officina-garage con molteplici funzioni: manutenzione preventiva e correttiva degli autobus, loro pulizia, nonché il loro garage a fine servizio.
In effetti, i centri operativi degli autobus esistenti non possono ricevere i futuri autobus articolati con motorizzazione elettrica del Bus Bords de Marne (per una questione di spazio). Oltre ad accogliere il Bus Bords de Marne, il nuovo centro operativo bus soddisferà anche le esigenze di altre linee di autobus del territorio.
Il sito scelto per la sua costruzione si trova a Neuilly-sur-Marne, a circa 1,5 km a nord di Place de la Résistance, nel settore abbandonato dell'autostrada A103 tra i binari ferroviari e rue Paul e Camille Thomoux.
Mappa di localizzazione del centro operativo degli autobus
Particolare attenzione sarà rivolta alla qualità dell'inserimento architettonico e paesaggistico di edifici e superfici, nonché al mantenimento della continuità delle griglie verdi e blu. Questo lavoro sarà svolto in studi futuri.