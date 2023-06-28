I principi di sviluppo e funzionamento

Stazioni visibili e accessibili

Le stazioni Bus Bords de Marne saranno facilmente identificabili, accessibili a tutti e dotate di nuove attrezzature (pensiline, posti a sedere, informazioni ai passeggeri in tempo reale, ecc.). Gli alberi ornamentali saranno aggiunti alle banchine permettendolo. Un'offerta di parcheggio per biciclette sarà offerta nelle immediate vicinanze delle stazioni, come cerchi potenzialmente riparati e / o armadietti sicuri "Bike Park".