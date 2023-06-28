I principi di sviluppo e funzionamento
Un percorso semplice e diretto da polo a polo
Il percorso della linea è guidato principalmente dalle strade dipartimentali sull'asse della vecchia RN-34 e segue in gran parte il percorso dell'attuale linea 113. Prende anche le strade dipartimentali 86A e 86B per collegare il polo di Val de Fontenay e le strade comunali di Avenue Foch a Chelles per unirsi al polo di Chelles-Gournay.
Corsie dedicate per gli autobus
L'autobus Bords de Marne circolerà su corsie dedicate larghe 3,5 metri per senso di marcia su circa l'85% del percorso. Ciò consentirà agli autobus di non essere soggetti ai capricci del traffico e di garantire un servizio regolare ed efficiente. Queste corsie non saranno consentite agli automobilisti, ai taxi e ai veicoli di manutenzione dei gestori delle strade. Tuttavia, il loro uso sarà possibile per i veicoli di emergenza. Ulteriori studi chiariranno in che misura questi sviluppi potrebbero avvantaggiare altre linee di autobus.
Un autobus prioritario agli incroci
Al fine di ridurre e rendere più affidabili i tempi di percorrenza, gli autobus avranno un sistema di rilevamento che consentirà loro di ottenere la precedenza quando si avvicinano agli incroci semaforici. Studi successivi permetteranno di specificare le regole di gestione degli incroci per ottimizzarne il funzionamento e garantire la sicurezza di tutti gli utenti.
Nota: il progetto proposto include una riduzione del numero di corsie di traffico su alcune sezioni che tiene conto del traffico stradale previsto nell'orizzonte temporale del progetto. Particolare attenzione è stata dedicata agli impatti del progetto Bus Bords de Marne sul traffico automobilistico, al fine di non creare nuovi punti di traffico duro, limitare l'aumento dei tempi di percorrenza in auto sull'asse ed evitare così ritardi sulla rete secondaria.
Un alto livello di servizio
L'autobus Bords de Marne offrirà un elevato livello di servizio ai passeggeri, con una frequenza di circa 4 minuti nelle ore di punta e 6 minuti nelle ore non di punta, e una vasta gamma di orari.
Autobus più spaziosi e confortevoli
Visuale di un autobus biarticolato per le linee TZEN 4 e 5
Sono previsti autobus biarticolati con motorizzazione elettrica con una lunghezza di 24 metri. Saranno in grado di ospitare circa 145 persone e saranno accessibili alle persone con mobilità ridotta.
All'interno, i veicoli saranno dotati di riscaldamento, ventilazione, informazioni ai passeggeri in tempo reale e videosorveglianza.
Visualizzazione delle stazioni adattate agli autobus biarticolati
Stazioni visibili e accessibili
Le stazioni Bus Bords de Marne saranno facilmente identificabili, accessibili a tutti e dotate di nuove attrezzature (pensiline, posti a sedere, informazioni ai passeggeri in tempo reale, ecc.). Gli alberi ornamentali saranno aggiunti alle banchine permettendolo. Un'offerta di parcheggio per biciclette sarà offerta nelle immediate vicinanze delle stazioni, come cerchi potenzialmente riparati e / o armadietti sicuri "Bike Park".
Un asse condiviso tra ciclisti, pedoni e automobilisti
Come parte del progetto,si prevede di allargare i marciapiedi e garantire una larghezza minima di 2 metri per i percorsi pedonali ove possibile. Il progetto prevede inoltre di creare una pista ciclabile continua di oltre 8,8 km, integrata negli assi V4, V9 e V20 della rete Vélo Île-de-France. La capacità stradale sull'asse del progetto è stata dimensionata alla luce degli studi sul traffico. Il parcheggio negli slot sarà preferito dove sarà mantenuto.