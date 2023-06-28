Come vengono effettuate le previsioni di traffico?

Per stimare le previsioni di traffico previste per questo progetto di trasporto pubblico, Île-de-France Mobilités collabora con l'Institut Paris Region, che elenca tutti i progetti di sviluppo regionale in corso e stabilisce così le prospettive in termini di posti di lavoro e alloggi. Sulla base di questi studi, Île-de-France Mobilités elabora ipotesi che le consentono di perfezionare il suo modello, che sarà aggiornato durante gli studi del diagramma concettuale e in ogni fase del progetto. Per quanto riguarda le pratiche di mobilità, il modello su cui si basa il DOCP è stato realizzato prima del confinamento e dell'attuale crisi sanitaria. Tuttavia, Île-de-France Mobilités ha intrapreso nuove indagini per misurare la recente evoluzione della mobilità. I risultati ottenuti saranno presi in considerazione il più possibile negli studi preliminari in corso e nei modelli aggiornati in ogni fase del progetto.