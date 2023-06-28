Come sono previste le strutture per il ciclismo?

Una pista ciclabile bidirezionale larga 3 metri sarà costruita lungo il percorso del Bus Bords de Marne. Questo sviluppo dedicato e continuo promuoverà l'uso della bicicletta. Compatto, permette un equilibrio tra le diverse funzionalità per lasciare spazio a tutti gli utenti (corsie preferenziali, paesaggistica, parcheggi, corsie stradali) garantendo al contempo la sicurezza dei ciclisti. La pista ciclabile è prevista sul lato nord della strada, in modo da facilitare gli scambi con i quartieri circostanti. Gli attraversamenti sicuri agli incroci o alle stazioni saranno ulteriormente sviluppati nei successivi studi del progetto per consentire la continuità delle piste ciclabili verso sud. Questi sviluppi saranno articolati con altri progetti di sviluppo ciclistico in corso, come il Plan Vélo 2024 del Consiglio dipartimentale Seine-Saint-Denis e il progetto "RER-V" guidato dal Collectif Vélo Île-de-France.