Come sono previste le strutture per il ciclismo?

Nella fase degli studi DOCP prima della consultazione, il progetto prevede lo sviluppo di una pista ciclabile bidirezionale larga 3 metri dedicata e continua per promuovere l'uso della bicicletta. Compatto, questo layout consente un equilibrio tra le diverse funzionalità per lasciare spazio a tutti gli utenti (corsie degli autobus, paesaggistica, parcheggi, corsie stradali) garantendo al contempo la sicurezza dei ciclisti. La pista ciclabile è prevista sul lato nord della strada, in modo da facilitare gli scambi con i quartieri circostanti. Gli attraversamenti sicuri agli incroci o alle stazioni saranno approfonditi negli studi preliminari per consentire la continuità delle piste ciclabili verso sud. Questi sviluppi saranno articolati con altri progetti di sviluppo ciclistico in corso, come il Piano ciclistico 2024 del Consiglio dipartimentale Seine-Saint-Denis e il progetto "RER-V" guidato dal Collectif Vélo Île-de-France e dalla Regione Île-de-France. Negli studi preliminari in corso, e secondo le osservazioni fatte durante la consultazione, Île-de-France Mobilités si impegna a promuovere la capacità, la sicurezza e la continuità dei percorsi ciclabili e pedonali lungo il percorso del progetto.