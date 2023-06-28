Durante gli studi in corso, la consultazione continuerà?

Negli orientamenti adottati a seguito della consultazione, Île-de-France Mobilités si impegna a continuare il lavoro di partenariato intrapreso con le autorità locali, coinvolte nella costruzione del progetto sin dal suo inizio. Si è inoltre impegnata a mantenere un sistema di informazione e consultazione continua per il pubblico e le associazioni durante lo sviluppo del piano di base e del fascicolo d'indagine. Per rimanere informati sullo stato di avanzamento del progetto, ed essere avvisati dei prossimi momenti di consultazione da qui all'inchiesta pubblica prevista per il 2023, è possibileabbonarsi alle novità del progetto.