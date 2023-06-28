Nuova lineaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
La linea di autobus 113 scomparirà? E le altre linee di autobus che utilizzano l'asse?
La linea di autobus 113 e tutte le linee di autobus che utilizzano tutto o parte del percorso del futuro Bus Bords de Marne saranno oggetto di una ristrutturazione definita con precisione 2 o 3 anni prima della messa in servizio del progetto. Questa riorganizzazione della rete di autobus locali mirerà in particolare a:
- dimensionare l'offerta di autobus il più vicino possibile alle esigenze osservate,
- garantire che la strutturazione delle linee di autobus benefici in modo ottimale degli sviluppi realizzati,
- mantenere l'attuale livello di servizio oltre il percorso TCSP verso Nogent-sur-Marne da un lato, e oltre la stazione di Chelles dall'altro, questi settori sono ora serviti dalla linea 113.