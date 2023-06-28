L'autobus sarà sufficiente a soddisfare le esigenze e la crescita della popolazione locale?

Il progetto Bus Bords de Marne tiene conto dei cambiamenti nell'occupazione, nell'edilizia abitativa e nei trasporti intrapresi nella regione. È il risultato di un importante lavoro di collaborazione con ciascuno dei comuni interessati. L'autobus soddisferà la domanda e trasporterà fino a 40.000 passeggeri al giorno in autobus articolati, circa il 30% in più rispetto all'attuale linea 113. L'infrastruttura sarà scalabile e consentirà di ospitare autobus biarticolati al fine di rispondere, se necessario, a una maggiore evoluzione degli spostamenti oltre la messa in servizio del progetto.