Il progetto richiederà espropri?

In alcune aree, dove le corsie non sono abbastanza larghe per ospitare corsie preferenziali per gli autobus, e a seconda dello scenario del numero di corsie che verranno selezionate, potrebbe essere necessario ampliare il profilo stradale. Le acquisizioni di terreni possono quindi essere prese in considerazione a livello delle sezioni più restrittive. Saranno definiti in studi futuri e presentati al più presto durante l'indagine di pubblica utilità. In alcuni settori, gli ampliamenti potrebbero essere realizzati nell'ambito dei progetti urbani del territorio, indipendentemente dal progetto di trasporto.