Gli autobus e le stazioni saranno accessibili a tutti?

Le nuove stazioni saranno accessibili a tutti e confortevoli. Attraverso la creazione di ampi marciapiedi e lo sviluppo di rifugi pedonali agli incroci, il progetto aumenterà la sicurezza dei pedoni lungo l'asse e in particolare per l'accesso alle stazioni. Tutte le strutture previste, e in particolare le stazioni e i loro dintorni, rispetteranno gli standard di accessibilità (sedia a rotelle, passeggini ...).