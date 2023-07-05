Dove si troverebbe il capolinea in Val de Fontenay?

In questa fase del progetto, l'ubicazione del capolinea è prevista nel polo degli autobus di Val de Fontenay al fine di promuovere i collegamenti con altre linee di autobus (la riqualificazione del polo degli autobus è allo studio nell'ambito dello studio globale sul polo di Val de Fontenay). Per raggiungere le modalità pesanti (RER A ed E, linea 15 della metropolitana e tram 1), i passeggeri potranno utilizzare, oltre al capolinea, le fermate Carnot e Bobet e raggiungere i nuovi fabbricati viaggiatori che saranno costruiti a est della A86 e della RER E, prendendo l'Allée des Sablons che sarà riqualificata. Durante gli studi preliminari, Île-de-France Mobilités studierà le varianti di ubicazione del terminal alla luce dei contributi raccolti durante la consultazione e con l'obiettivo di ottimizzare le condizioni di intermodalità dell'autobus all'interno dell'hub.