Perché scegliere la stazione di Chelles-Gournay come capolinea a est?

Al fine di promuovere i collegamenti con i modi pesanti a Chelles, presenti o futuri (RER E, Transilien P, linea 16 della metropolitana), è essenziale pianificare il passaggio dell'autobus il più vicino possibile alle stazioni RER e Grand Paris Express. Gli studi successivi dovranno specificare le modalità di inserimento del capolinea all'interno di questo importante nodo di interscambio. Altri due capolinea previsti non sono stati mantenuti:

Il centro commerciale Terre-Ciel: il numero di passeggeri previsti tra il centro commerciale Terre-Ciel e la stazione di Chelles – Gournay è molto inferiore a quello che ha permesso di dimensionare la frequenza e la capacità del Bus Bords de Marne; È quindi preferibile fornire questo servizio da altre linee della rete di autobus locali.

Il municipio di Chelles: il capolinea del Bus Bords de Marne sarà dimensionato per ospitare autobus biarticolati con energia pulita; queste infrastrutture sarebbero difficili da inserire nel capolinea parziale dell'attuale linea 113 di fronte al municipio di Chelles. Inoltre, tale capolinea comporterebbe difficoltà nella regolarità dell'autobus tra la stazione di Chelles – Gournay e il capolinea.