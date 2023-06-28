Perché le stazioni dei progetti di estensione della linea 1 della metropolitana (Val de Fontenay) e della linea 11 della metropolitana (Neuilly-Hospitals) non compaiono sulla mappa del progetto?

La mappa del progetto Bus Bords de Marne rappresenta la situazione prevista per il 2030 su cui si basano le previsioni di traffico passeggeri utilizzate per dimensionare questa nuova offerta di trasporto pubblico. I piani per estendere la linea 1 della metropolitana fino a Val de Fontenay e la linea 11 della metropolitana fino a Noisy-Champs non saranno messi in servizio entro il 2030. Questo è il motivo per cui non sono sulla mappa del progetto. Per quanto riguarda il progetto di estensione della metropolitana M1, il programma provvisorio del progetto indica una messa in servizio indicativa nel 2035. Per quanto riguarda la seconda fase del progetto di estensione della metropolitana M11 fino a Noisy-Champs, i cosiddetti studi schematici condotti nel 2016 hanno permesso di effettuare una valutazione socioeconomica sulla base delle proiezioni demografiche e occupazionali stabilite dall'Institut Paris Région (ex Institut d'Aménagement urbain d'Île-de-France) in collaborazione con l'INSEE Île-de-France. Il Segretariato Generale per gli Investimenti, nel suo parere emesso nel dicembre 2019 su questa valutazione socio-economica, ha concluso che non era possibile decidere sull'opportunità del progetto senza conoscere i possibili sviluppi urbani successivi ai progetti già noti sul territorio attraversato, e che solo una densificazione importante, molto superiore a quella già intrapresa, potrebbe portare a rendere opportuna la costruzione di una linea metropolitana.