Perché eliminare le stazioni degli autobus? Come sono state definite le posizioni delle stazioni?

Il progetto Bus Bords de Marne propone una riorganizzazione e un'ottimizzazione delle stazioni degli autobus esistenti per garantire un buon equilibrio tra il buon servizio del territorio e un'offerta di autobus ad alte prestazioni. Oggi, 22 stazioni degli autobus, a volte molto vicine tra loro e poco affollate si trovano sull'ex RN34. Il Bus Bords de Marne servirà 17 stazioni, distanziate in media di 500 m l'una dall'altra (una media di 5 minuti a piedi) al fine di limitare l'impatto sulla velocità commerciale degli autobus. Questo principio viene solitamente applicato alla strutturazione delle linee di trasporto pubblico come un BRT (Bus High Level of Service). La posizione precisa delle stazioni non è ancora definitiva in questa fase, è stata definita il più vicino possibile agli alloggi e alle attrezzature. Nell'ambito degli studi preliminari, Île-de-France Mobilités approfondirà il posizionamento di tutte le stazioni e l'implementazione di corsie dedicate agli autobus tra le stazioni di Pointe de Gournay e Rue du Port.