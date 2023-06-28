Perché un autobus e non un tram?

Secondo gli studi condotti da Île-de-France Mobilités, il numero di passeggeri che potrebbero utilizzare i mezzi pubblici sull'ex RN34 all'orizzonte della messa in servizio del progetto non giustifica l'implementazione di una tramvia. Un autobus di alto livello (BRT) come Bus Bords de Marne soddisferà la domanda e trasporterà fino a 40.000 passeggeri al giorno in autobus articolati, circa il 30% in più rispetto all'attuale linea 113. Inoltre, l'infrastruttura sarà scalabile e consentirà di ospitare autobus biarticolati al fine di rispondere, se necessario, a una maggiore evoluzione degli spostamenti oltre la messa in servizio del progetto.