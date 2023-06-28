Nuova lineaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
Quando sarà messo in servizio l'autobus? E nel frattempo, cosa è previsto a breve termine per migliorare il traffico degli autobus e il servizio locale?
Il progetto Bus Bords de Marne può essere realizzato a medio termine. A biglietto indicativo, sono stati necessari in media da 8 a 10 anni tra gli studi preliminari (fase attuale del progetto) e la messa in servizio di progetti comparabili. Tale periodo tiene conto, in particolare, dei ritardi nell'ottenimento delle varie autorizzazioni regolamentari e dei tempi necessari per l'acquisizione di terreni e la realizzazione di eventuali deviazioni delle reti di concessione. Fino alla messa in servizio del progetto:
- Sono state adottate misure per migliorare l'offerta di autobus nel territorio, in particolare per sostenere l'arrivo dei primi abitanti della ZAC Maison Blanche, vale a dire:
- l'estensione e il rafforzamento della linea di autobus 643, in vigore dal 31 agosto 2020, consentono di collegare l'est della ZAC Maison Blanche alla stazione di Chénay-Gagny servita dalla RER E, offrendo così un'alternativa alla RER A per i viaggi da e per Parigi;
- l'evoluzione della linea di autobus 203, dal 4 gennaio 2021 con il trasferimento del capolinea rue de Bougainville a Neuilly-sur-Marne, per collegare l'ovest della ZAC Maison Blanche alla stazione di Neuilly-Plaisance, attraverso il parco della Mezzaluna Verde;
- a seguito delle misurazioni dell'utenza sulla linea di autobus 113 effettuate nell'autunno 2020, la frequenza degli autobus è stata aumentata dalla RATP il 31 maggio 2021 (all'inizio e alla fine delle ore di punta e nelle ore non di punta);
- Cinque autobus standard della linea 113 sono stati sostituiti il 20 giugno 2022 da autobus articolati più spaziosi;
- L'Île-de-France Mobilités e i gestori delle strade stanno studiando vie di miglioramento a breve termine per ridurre le difficoltà di esercizio degli autobus sull'ex RN34: ottimizzazione della programmazione degli incroci semaforici, creazione di corsie preferenziali per gli autobus in prossimità di incroci difficili, implementazione di un sistema di rilevamento agli incroci per dare priorità agli autobus agli incroci, ecc.