Qual è il costo del progetto? Come sarà finanziato?

Il costo del progetto, escluso il materiale rotabile, è stimato in circa 156,6 milioni di euro tasse escluse (HT) alle condizioni economiche di gennaio 2020. Questa è una stima nella fase di fattibilità a più o meno il 20%. Questo sarà chiarito in studi futuri. I fondi necessari per svolgere gli studi fino all'indagine di pubblica utilità sono forniti da ciascuno dei finanziatori (Stato, Regione Île-de-France, Dipartimenti di Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis e Val-de-Marne) sulla base dei propri fondi. In occasione dell'inchiesta pubblica, Île-de-France Mobilités proporrà una valutazione socioeconomica che consentirà di valutare l'utilità pubblica del progetto (economica, sociale e ambientale) in relazione al suo costo.