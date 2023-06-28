Quali saranno le caratteristiche del materiale rotabile?

Per soddisfare l'evoluzione della domanda, si prevede di gestire la futura linea Bus Bords de Marne con autobus articolati lunghi 18 m. Le strutture sono, dal canto loro, dimensionate per ospitare autobus biarticolati e saranno quindi in grado di sostenere un aumento della domanda maggiore previsto a lungo termine in vista dello sviluppo urbano del settore senza penalizzare l'operatività della linea. Entro il 2024, l'intera flotta di autobus deve essere rispettosa dell'ambiente. In linea con questo approccio di transizione energetica, su questa linea BRT saranno utilizzati veicoli puliti (elettrici o alimentati a biometano). I centri operativi di autobus esistenti, tra cui il Centre Bus des bords de Marne situato a Neuilly-Plaisance, non hanno la capacità necessaria per ricevere autobus futuri. Un nuovo centro operativo bus garantirà la loro manutenzione, pulizia, parcheggio e soddisferà le esigenze delle altre linee di autobus del territorio. Due siti vicino al percorso e una superficie adatta, sono previsti per la sua implementazione in questa fase degli studi:

A Chelles, sul diritto di passaggio SNCF situato a sud del fascio ferroviario;

A Neuilly-sur-Marne, sull'autostrada A103.

Al termine della consultazione, gli studi del diagramma concettuale proseguiranno in uno o più di questi siti. Particolare attenzione sarà prestata fin dalla sua progettazione alla qualità architettonica e ambientale di questo edificio essenziale per il progetto.