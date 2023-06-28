Quali saranno i tempi di percorrenza con il Bus Bords de Marne?

La tabella seguente fornisce alcuni esempi di tempi di percorrenza prima e dopo la messa in servizio del progetto Bus Bords de Marne. I tempi di percorrenza attuali sono stabiliti sulla base delle tabelle orarie teoriche e non tengono conto delle difficoltà di traffico osservate oggi. Grazie al progetto, gli autobus guadagneranno in regolarità e il risparmio di tempo di percorrenza sarà in realtà maggiore.