Quali sono gli sviluppi urbanistici e paesaggistici proposti dal progetto?

Il progetto Bus Bords de Marne prevede la completa riqualificazione dello spazio pubblico, dai marciapiedi alla strada, lungo l'intero percorso. Gli sviluppi proposti contribuiranno a ridurre il forte carattere stradale dell'ex RN34. Più spazio sarà dato a pedoni e ciclisti, con marciapiedi più comodi e la costruzione di una pista ciclabile bidirezionale continua. Il paesaggio sarà determinato nei futuri studi del progetto.