Quali sono gli sviluppi urbanistici e paesaggistici proposti dal progetto?

I trattamenti paesaggistici proposti lungo l'intero percorso contribuiranno a ridurre il forte carattere stradale dell'ex RN34 e a rafforzare il legame naturale con le rive della Marna. L'attuale aspetto minerale di questo importante e molto trafficato asse sarà compensato dallo sviluppo di marciapiedi piantati non appena i diritti di passaggio saranno sufficienti. In questa fase del progetto, le aree di impatto sono identificate con il taglio degli alberi necessario in alcuni punti, come Perreux-sur-Marne (l'implementazione della corsia dedicata agli autobus richiederebbe la rimozione della mediana centrale e la rimozione degli alberi lì). Tuttavia, la rimozione degli alberi prevista in questa fase rimane subordinata all'analisi dettagliata dell'ubicazione delle strutture nell'ambito degli studi preliminari in corso. Si tratta di evitare o ridurre il più possibile gli impatti secondo l'approccio CER: evitare, ridurre, compensare. Se necessario, Île-de-France Mobilités attuerà misure di compensazione qualitative.