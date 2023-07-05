Che dire del servizio alla stazione di Nogent-sur-Marne?

Il progetto sarà accompagnato da una riorganizzazione della rete locale di autobus. Un servizio sarà mantenuto tra le stazioni di Nogent-sur-Marne e Neuilly-Plaisance, con linee diverse dal Bus Bords de Marne. Il capolinea del Bus Bords de Marne è stato preso in considerazione alla stazione RER di Nogent-sur-Marne, ma questa opzione non è stata mantenuta per i seguenti motivi:

il numero di passeggeri previsti da e per Nogent-sur-Marne è molto inferiore a quello che ha permesso di dimensionare la linea Bus Bords de Marne tra Val de Fontenay e Chelles - Gournay; è preferibile fornire questo servizio con un'altra linea di autobus più adatta;

l'inserimento di piste ciclabili e corsie dedicate agli autobus implicherebbe impatti eccessivi sul boulevard de Strasbourg (in particolare sui parcheggi e sugli alberi di allineamento).