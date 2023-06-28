Se il numero di corsie stradali è ridotto, quali saranno gli impatti sul traffico locale e per gli automobilisti che attualmente passano attraverso questo asse?

Il progetto richiede di passare da un profilo di 4 corsie stradali per gli automobilisti (2 corsie per senso di marcia) a un profilo di 2 o 3 corsie stradali sull'ex RN34, a seconda delle sezioni, al fine di consentire l'inserimento di corsie dedicate agli autobus e strutture di qualità per pedoni e ciclisti, limitando al contempo gli impatti sulle acquisizioni di terreni, parcheggi e alberi di allineamento. Gli studi sul traffico effettuati prima della consultazione hanno dimostrato che questa riduzione della capacità stradale ridurrebbe il numero di veicoli che transitano sull'asse, migliorando così la qualità della vita intorno all'asse (rumore, qualità dell'aria, sicurezza degli attraversamenti pedonali): un percorso attraverso l'autostrada A4 o la Francilienne diventerebbe più attraente per i veicoli in transito. Tuttavia, il traffico rimarrebbe denso su alcuni settori dell'ex RN34, con o senza la realizzazione del progetto Bus Bords de Marne. Ciò avverrebbe in particolare alla Pointe de Gournay, tra la stazione RER di Neuilly-Plaisance e l'incrocio Leclerc a Perreux-sur-Marne e tra il Carrefour de la Résistance e il settore ospedaliero di Neuilly-sur-Marne. Durante la consultazione preliminare, la riduzione del numero di corsie stradali ha sollevato serie preoccupazioni da parte del pubblico e delle comunità interessate dal progetto, circa le prospettive di deterioramento delle condizioni del traffico su questo asse e dintorni, nonché il loro impatto sull'ambiente di vita. I futuri studi sul traffico permetteranno di approfondire, secondo diversi scenari e in collegamento con le comunità, gli impatti del progetto sul traffico stradale, per informare la scelta di sviluppo che alla fine sarà portata all'inchiesta pubblica. Gli sviluppi proposti dovranno essere coerenti da un capo all'altro del percorso, per evitare la comparsa di "colli di bottiglia". Questi studi consentiranno inoltre di specificare i principi di funzionamento degli incroci, i principali punti di congestione del traffico stradale, e di definire le necessarie misure di accompagnamento sulle strade in prossimità dell'ex RN34.