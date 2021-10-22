Finanziamenti e attori
Il cast
Infrastrutture
Molti attori pubblici si sono impegnati a finanziare gli studi del progetto: lo Stato (21%), la Regione Île-de-France (49%) e il dipartimento della Val-d'Oise (30%).
Materiale rotabile
Il materiale rotabile (cioè gli autobus) sarà finanziato al 100% da Île-de-France Mobilités.
Sfruttamento
L'operazione (cioè la manutenzione di autobus e stazioni, risorse umane e videosorveglianza, ecc.) sarà finanziata al 100% da Île-de-France Mobilités.
Finanziatori
Impegnato a migliorare gli spostamenti quotidiani e a passare a trasporti più sostenibili, lo Stato cofinanzia il progetto attraverso la componente di mobilità 2023-2027 del Contratto di piano Stato-Regione (CPER) 2021-2027 e partecipa attivamente al suo monitoraggio attraverso le prefetture di Val-d'Oise e Yvelines.
In qualità di principale finanziatore del trasporto pubblico nell'Île-de-France, la regione dell'Île-de-France sta investendo massicciamente per modernizzare ed espandere la rete. Insieme a Île-de-France Mobilités, sta lavorando per migliorare in modo sostenibile le condizioni di trasporto dei residenti dell'Ile-de-France e soddisfare le esigenze di tutti gli utenti.
I nostri partner
La comunità di agglomerazione di Saint Germain Boucles de Seine
La comunità di agglomerazione Val Parisis
La metropoli della Grande Parigi
Il comune di Argenteuil
Il comune di Bezons
Il comune di Cormeilles-en-Parisis