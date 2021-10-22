ALLA STAZIONE DI SARTROUVILLE: STRUTTURE PER FACILITARE IL TRAFFICO DEGLI AUTOBUS

Il percorso considerato è quello della linea di autobus 272, con una modifica del servizio del distretto indiano al fine di beneficiare delle strutture dedicate agli autobus sulla RD392. Va notato che questo percorso può evolvere in base alle esigenze di servizio del settore, in particolare in relazione all'estensione del tram T11.

Dopo aver lasciato le corsie dedicate, gli autobus diretti alla stazione di Sartrouville utilizzeranno il traffico generale. Su circa 5 chilometri, vengono proposte misure di accompagnamento tra il distretto indiano e la stazione di Sartrouville al fine di ottimizzare le condizioni operative delle linee di autobus limitando al contempo l'impatto sull'ambiente urbano.

Diverse stazioni principali saranno riqualificate per offrire più comfort ai passeggeri e risparmiare tempo nel resort.

Per aumentare la regolarità e l'affidabilità, 13 incroci semaforici sono interessati dall'attuazione di una priorità a favore degli autobus:

1 – Rue Paul Bert / Avenue Georges Clemenceau

2 – Avenue Georges Clemenceau / Rue de Chatou

3 – Avenue du Général de Gaulle / Rue Hugo Pratt

4 – Avenue du Général de Gaulle / Avenue Robert Schuman

5 – Avenue du Général de Gaulle / Rue Georges Bernanos

6 – Avenue du Général de Gaulle / Rue de Picardie

7 – Avenue du Général de Gaulle / Boulevard de Bezons / Rue de la Batterie

8 – Rue Jean Mermoz / Rue du Champ de Mars

9 – Rue Voltaire / Avenue Maurice Berteaux

10 – Avenue Maurice Berteaux / Rue Jean Mermoz

11 – Avenue Maurice Berteaux / Accesso Auchan

12 – Rue Jean Jaurès / Avenue Hortense Foubert

13 – Rue Jean Jaurès / Accesso alla stazione