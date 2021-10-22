ALLA STAZIONE DI CORMEILLES-EN-PARISIS: STRUTTURE PER FACILITARE IL TRAFFICO DEGLI AUTOBUS

Nell'area di studio sono previsti tre progetti di trasporto pubblico (entro il 2028 e il 2030):

Prolungamento del tram T11 fino a Sartrouville

EOLE: estensione della RER E a Mantes-la-Jolie

Estensione del tram 1

Il progetto Bus Entre Seine e il tram T11 sono due progetti complementari per il territorio. Alcune linee di autobus che beneficiano del progetto Bus Entre Seine, in particolare la linea 272, possono essere collegate al tram T11 ad Argenteuil, Val-Notre-Dame e Sartrouville.

La rete di autobus è destinata ad essere riorganizzata all'orizzonte del progetto del tram T11. Poiché il progetto Bus Entre Seine prevede miglioramenti stradali una tantum a Sartrouville, il percorso delle linee può evolvere al fine di garantire una rete ottimale di trasporto pubblico in questo territorio.

Il carico degli autobus che utilizzano le corsie dedicate che si avvicinano alla stazione di Argenteuil diminuirà a causa dell'arrivo del tram T11 e sarà di circa 1.100 passeggeri durante l'ora di punta mattutina.