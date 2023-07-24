La consultazione continua
Dalla fine della consultazione preliminare e durante tutti gli studi preliminari di Schéma de Principe e lo sviluppo del File di Inchiesta Pubblica, Ile-de-France Mobilité ha continuato il dialogo con tutti i partner, le autorità locali e i proprietari di altri progetti correlati nel territorio, attraverso:
- Incontri settoriali con i rappresentanti dei servizi degli attori interessati dal progetto per presentare, condividere e validare tecnicamente gli studi su una parte del percorso.
- Comitati tecnicicon rappresentanti dei servizi delle parti interessate (finanziatori, Val d'Europe Agglomération, città interessate, EPA France, Eurodisney, SNCF, ecc.) il cui scopo è quello di presentare, condividere e convalidare tecnicamente lo stato di avanzamento degli studi sull'intero percorso.
- Commissioni di monitoraggio il cui scopo è convalidare con i funzionari eletti del territorio e i finanziatori del progetto gli studi di schema di principio e il fascicolo di indagine di pubblica utilità prima del suo passaggio al consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités.
- Un incontro con le associazioni ciclistiche per presentare le strutture ciclabili previste e per raccogliere i loro commenti e raccomandazioni per il proseguimento degli studi da avviare.