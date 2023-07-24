Consultazione preliminare (2015)

Île-de-France Mobilités, proprietaria del progetto, ha organizzato una consultazione preliminare sul progetto dall'11 maggio al 26 giugno 2015, in collaborazione con i finanziatori del progetto (la Regione Île-de-France e il Consiglio dipartimentale Seine-et-Marne) e le autorità locali. Per raccogliere il maggior numero di opinioni e adattarsi alle specificità del territorio, sono state implementate diverse modalità di informazione ed espressione del pubblico.

Questo momento privilegiato di informazione e dialogo ha permesso innanzitutto di presentare il progetto alle persone che vivono, lavorano e si spostano sul territorio. La presentazione del progetto è stata fatta sulla base del Dossier degli Obiettivi e delle Caratteristiche Principali (DOCP), un documento che presenta gli elementi di fattibilità e tempestività del progetto. Lo scopo di questa consultazione era anche quello di raccogliere l'opinione di tutti sul progetto.

Durante la consultazione sono state proposte diverse varianti di percorso (vedi pagina 3 dell'opuscolo), che ha permesso di chiarire la scelta di Ile-de-France Mobilités in modo che il progetto soddisfi al meglio le aspettative e le esigenze del territorio.