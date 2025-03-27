Nuova lineaRosny-sur-Seine > Mantes-la-Jolie

Per accompagnare l'arrivo della RER E e i vari progetti di sviluppo urbano previsti sul territorio di Mantois, si prevede di creare un autobus sul proprio sito e di riqualificare il polo di Mantes-la-Jolie.

Il Bus en site propre du Mantois offrirà un nuovo collegamento di qualità, veloce e regolare e contribuirà al miglioramento delle condizioni di viaggio servendo l'hub di Mantes-la-Jolie, il distretto di Val Fourré e, infine, Rosny-sur-Seine.