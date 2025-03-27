Nuova lineaRosny-sur-Seine > Mantes-la-Jolie

Autobus

Per accompagnare l'arrivo della RER E e i vari progetti di sviluppo urbano previsti sul territorio di Mantois, si prevede di creare un autobus sul proprio sito e di riqualificare il polo di Mantes-la-Jolie.

Il Bus en site propre du Mantois offrirà un nuovo collegamento di qualità, veloce e regolare e contribuirà al miglioramento delle condizioni di viaggio servendo l'hub di Mantes-la-Jolie, il distretto di Val Fourré e, infine, Rosny-sur-Seine.

Plan du projet Bus Rosny-sur-Seine > Mantes-la-Jolie
Figure chiave

7 500

Viaggiatori giornalieri

13

Stazioni

5.4 km

Trama

20 minuti

tra Rosny-sur-Seinee Mantes-la-Jolie

Programma provvisorio

  • 2016: Consultazione
  • 2014-2015: Studi preliminari / Schema

Panoramica

La nouvelle ligne de bus de Mantes-la-Jolie à Rosny-sur-Seine en bref

Finanza e attori

Finanza

  • Infrastrutture: 50,5 milioni di euro, valore 2014 (Regione + CD 78 + Grand Paris Seine et Oise)
  • Autobus (Île-de-France Mobilités)
  • Operazioni (Île-de-France Mobilités)

Attori

Île-de-France Mobilités ha condotto studi di fattibilità e consultazione.

La regione Île-de-France e il dipartimento degli Yvelines forniscono finanziamenti per studi e infrastrutture.

Anche la Comunità urbana della Grande Parigi Senna e Oise (GPS&O) partecipa al finanziamento ed è responsabile della gestione del progetto dalla consultazione.

