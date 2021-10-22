Disinquinamento del cantiere della stazione La Végétale - La Fontaine Saint-Martin

Nell'ambito dei lavori preparatori per la futura stazione La Végétale (precedentemente chiamata Emile Combes nella fase di progetto) del cavo C1, inizierà presto un passo importante: la bonifica del suolo nell'area di costruzione.

A seguito di ampie analisi del suolo, la contaminazione generata dai precedenti occupanti del sito è stata diagnosticata in particolare dalla presenza di piccole quantità di amianto e ora richiede la bonifica del suolo. Per fare questo, France Travaux (membro del Groupement incaricato della progettazione e della costruzione della funivia), gestirà queste operazioni e implementerà un protocollo di disinquinamento collaudato e controllato, dal 16 ottobre al 17 novembre 2023. L'installazione di questo sito è iniziata il 9 ottobre.

Questo lavoro si svolgerà in più fasi e si svolgerà all'interno di un rigoroso quadro normativo.

Una prima operazione consisterà nel prelevare il terreno inquinato utilizzando pale meccaniche, fino a raggiungere uno strato sano, situato a diverse decine di centimetri di profondità. Durante questa fase, saranno messe in atto misure speciali per garantire il regolare svolgimento delle operazioni e la sicurezza di tutti. Le palizzate saranno sollevate, telonate e il terreno sarà inumidito per evitare qualsiasi rilascio di polvere nell'aria.

Il terreno raccolto sarà quindi evacuato in un centro di trattamento autorizzato.

Questo intervento, guidato da Île-de-France Mobilités in consultazione con Ile-de-France Nature (proprietario), SMER (proprietario del progetto Végétale) e il Comune di Limeil-Brévannes, consentirà, da un lato, di ripulire un'area inquinata di questo settore e, dall'altro, di garantire la corretta installazione della futura stazione della funivia, nel cuore di La Végétale.

Per saperne di più su questi interventi, non esitate a contattare Saïd il vostro agente di sensibilizzazione.